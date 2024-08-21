В Уфе нашли самую сухую воду

Так, после исследования 98 проб питьевой воды на 47 территориях, специалисты зафиксировали повышенную жёсткость воды по 17 адресам. Речь идёт об Уфе, Дюртюлях, Бирске, Давлеканово и Туймазах, а также ряде районов — Альшеевском, Благоварском, Гафурийском, Калтасинском, Мишкинском и Чишминском. Кроме того, жёсткую воду нашли в трёх сёлах Ишимбайского района и двух деревнях Дюртюлинского района. Полный список адресов указан на сайте ведомства.