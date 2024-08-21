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Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Роспотребнадзор сообщил о жести в Уфе

В Уфе нашли самую сухую воду

21 августа 2024, 10:49
Фото: 1MI

Роспотребнадзор сообщил о жести в Уфе

Санитарные врачи обнародовали результаты мониторинга городов Башкирии.

В июле 2024 года специалисты проверили качество атмосферного воздуха, качество питьевой воды, радиационную безопасность, качество почвы и уровень шума в населённых пунктах Башкирии.

Так, после исследования 98 проб питьевой воды на 47 территориях, специалисты зафиксировали повышенную жёсткость воды по 17 адресам. Речь идёт об Уфе, Дюртюлях, Бирске, Давлеканово и Туймазах, а также ряде районов — Альшеевском, Благоварском, Гафурийском, Калтасинском, Мишкинском и Чишминском. Кроме того, жёсткую воду нашли в трёх сёлах Ишимбайского района и двух деревнях Дюртюлинского района. Полный список адресов указан на сайте ведомства.

Нарушений по качеству воздуха и радиационной безопасности выявлено не было. Несоответствие гигиенического уровня почвы выявили в лицее №9 города Сибая. Чрезмерный уровень шума зафиксировали по некоторым адресам Стерлитамака, Уфы, Салавата, Нефтекамска, Белебея, Ишимбая и окрестностней башкирской столицы.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в одном из районов Башкирии выявили два случая заболевания малой чумой.

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