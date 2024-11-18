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Posted 18 ноября, 05:54

Published 18 ноября, 05:54

Modified 18 ноября, 09:32

Updated 18 ноября, 09:32

Атаки дронами включили в бюджет Башкирии

Атаки дронами включили в бюджет Башкирии

18 ноября 2024, 05:54
Фото: 1MI.
В регионе нашли способ бороться с беспилотниками, сообщают в понедельник, 18 ноября, инсайдерские телеграмм-каналы.

Как стало известно, в Башкирии был создан специальный центр мониторинга, который призван защищать объекты региона от атак беспилотников. На заседании комитета Курултая по общественной безопасности, и. о. министра финансов региона Светлана Малинская сообщила о решении выделять из бюджета Республики 17 миллионов рублей в год для поддержания работы специализированного центра.

Напомним, 31 октября, три вражеских беспилотника попытались атаковать уфимские предприятия топливно-энергетического комплекса. Первый БПЛА столкнулся с противодронной защитой одной из установок, а два других упали вне территории объектов.

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