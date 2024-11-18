Атаки дронами включили в бюджет Башкирии

Как стало известно, в Башкирии был создан специальный центр мониторинга, который призван защищать объекты региона от атак беспилотников. На заседании комитета Курултая по общественной безопасности, и. о. министра финансов региона Светлана Малинская сообщила о решении выделять из бюджета Республики 17 миллионов рублей в год для поддержания работы специализированного центра.