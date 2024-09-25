Упавший мальчик аукнулся чиновникам

Инцидент произошел в июле 2024 года, когда мальчик находился возле многоквартирного дома на улице Ленина в Учалах в Башкирии. Он наступил на деревянный настил, прикрывающий смотровой колодец, и провалился ногой внутрь. К счастью, мама ребенка вовремя пришла на помощь и смогла вытащить его без каких-либо телесных повреждений для малыша.