Упавший мальчик аукнулся чиновникам

Posted 25 сентября, 07:05
Published 25 сентября, 07:05
Modified 25 сентября, 07:22
Updated 25 сентября, 07:22
Инцидент произошел в июле 2024 года, когда мальчик находился возле многоквартирного дома на улице Ленина в Учалах в Башкирии. Он наступил на деревянный настил, прикрывающий смотровой колодец, и провалился ногой внутрь. К счастью, мама ребенка вовремя пришла на помощь и смогла вытащить его без каких-либо телесных повреждений для малыша.
Проверка показала, что за безопасную эксплуатацию объекта отвечает МУП «Учалыводоканал». Прокуратура внесла представление в адрес руководителя организации с требованием устранить нарушения, которые могли привести к столь опасной ситуации.
После вмешательства надзорного ведомства были проведены необходимые ремонтные работы: установлен новый люк, а виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.