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Posted 25 сентября, 07:05

Published 25 сентября, 07:05

Modified 25 сентября, 07:22

Updated 25 сентября, 07:22

Упавший мальчик аукнулся чиновникам

Упавший мальчик аукнулся чиновникам

25 сентября 2024, 07:05
Фото: Соцсети
Сюжет
Башкирия
В Учалах в колодец провалился 8-летний мальчик, сообщает в среду, 25 сентября, прокуратура Башкирии.

Инцидент произошел в июле 2024 года, когда мальчик находился возле многоквартирного дома на улице Ленина в Учалах в Башкирии. Он наступил на деревянный настил, прикрывающий смотровой колодец, и провалился ногой внутрь. К счастью, мама ребенка вовремя пришла на помощь и смогла вытащить его без каких-либо телесных повреждений для малыша.

Проверка показала, что за безопасную эксплуатацию объекта отвечает МУП «Учалыводоканал». Прокуратура внесла представление в адрес руководителя организации с требованием устранить нарушения, которые могли привести к столь опасной ситуации.

После вмешательства надзорного ведомства были проведены необходимые ремонтные работы: установлен новый люк, а виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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