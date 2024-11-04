Три города Башкирии дышат ядами

Так, Уфа, Стерлитамак и Салават продолжают находиться в зоне экологического риска, поскольку уровень загрязнения здесь превышает допустимые пределы. В Уфе были зарегистрированы пять случаев значительного превышения норм по сероводороду. В Стерлитамаке ситуация более серьезная: там зафиксировано 20 случаев превышения Салават также относится к территориям с неблагоприятной экологической ситуацией: здесь обнаружено 23 случая превышения норм, из которых 15 связаны с этилбензолом.