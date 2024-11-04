Три города Башкирии дышат ядами

Posted 4 ноября, 12:47
Published 4 ноября, 12:47
Modified 4 ноября, 12:51
Updated 4 ноября, 12:51
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Башкирии в своем свежем отчете за сентябрь 2024 года сообщает текущие тенденции качества атмосферного воздуха в ряде городов региона. Эксперты составили своеобразный месячный антирейтинг. Лидерами в нём остались уже известные всем жителям Башкирии локации.
Так, Уфа, Стерлитамак и Салават продолжают находиться в зоне экологического риска, поскольку уровень загрязнения здесь превышает допустимые пределы. В Уфе были зарегистрированы пять случаев значительного превышения норм по сероводороду. В Стерлитамаке ситуация более серьезная: там зафиксировано 20 случаев превышения Салават также относится к территориям с неблагоприятной экологической ситуацией: здесь обнаружено 23 случая превышения норм, из которых 15 связаны с этилбензолом.
Также стоит отметить и Благовещенск, где в сентябре было выявлено три случая превышения пределов по пыли, что говорит о повышенном уровне загрязнения воздуха.
ФГБУ «Башкирское УГМС» проводит систематический мониторинг качества атмосферного воздуха в пяти основных городах Республики Башкортостан: Уфа, Стерлитамак, Салават, Благовещенск и Туймазы. Программа направлена на оценку уровня загрязнения и выявление экологической ситуации в каждом из городов. Уровень концентрации 17 загрязняющих веществ, включая тяжелые металлы и органические соединения, измеряется в Уфе, Стерлитамаке и Салавате. В Благовещенске наблюдаются девять ключевых веществ, а в Туймазах — восемь, — указано в отчете службы.
Интересно на то, что рост промышленности в Башкирии не коррелируется с качеством природных богатств региона. Так, Башкортостан в очередной раз подтвердил звание самого сладкого региона России. Российские туристы назвали башкирский мёд лучшим. В этом соревновании Башкортостан снова обошел вечного визави — Татарстан. Соседний регион расположился в рейтинге предпочтений после Алтая, на третьем месте списка.
Систематические превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе свидетельствуют о серьёзном и затяжном экологическом кризисе. Проблема носит комплексный характер, усугубляясь как промышленными выбросами, так и другими антропогенными факторами, такими как интенсивное автомобильное движение и неэффективная система утилизации отходов.
Для решения экологических проблем в этих городах необходимо комплексное вмешательство, включающее в себя модернизацию промышленных предприятий, повышение эффективности систем контроля за выбросами, развитие экологически чистого транспорта, расширение зеленых зон и повышение уровня экологического образования населения.