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Мелеузовский район

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Декабрь
Три района из-за снега перекрыли дороги в Башкирии
16 декабря, 12:18
Ноябрь
Башкирия оденет Афганистан
29 ноября, 08:46
В Башкирию нелегально запускали фуры
11 ноября, 14:15
Октябрь
Срочно. Главу района задержали из-за махинаций в Башкирии
31 октября, 12:33
Видео. Жесткая авария в Башкирии — есть жертвы
18 октября, 12:33
Два пьяных туриста гоняли по Башкирии
18 октября, 06:50
Видео. Дело о жутком ДТП дошло до суда
2 октября, 12:19
Август
Видео. В Башкирии мужчину затянуло в открытый затвор гидроузла
16 августа, 07:41
Виновнику смертельного ДТП ужесточили приговор
6 августа, 08:00
Разбойник с «розочкой» напал на пенсионера в Башкирии
4 августа, 11:00
Июль
Женщина убила сковородой мужчину в Башкирии
Она нанесла мужчине серию ударов после конфликта, возникшего во время распития спиртного, сообщает пресс-служба Мелеузовского районного суда Башкортостана.
29 июля, 04:34
Паводок добрался до детских лагерей в Башкирии
Перелив произошел через дорогу, по которой пролегает путь в лагеря «Горное Эхо» и «Зеленые дубки», сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
28 июля, 12:59
Известно, что ждет 16-летнего виновника смертельного ДТП в Башкирии
Суд избрал меру пресечения подростку, который ранее сел за руль мотоцикла без прав, сообщает пресс-служба регионального управления СК.
23 июля, 14:56
Срочно. Пострадавшего в ДТП младенца вертолетом отправили в Уфу
18 июля, 09:40
Бастрыкин потребовал доклад о ДТП с младенцем в Башкирии
Председателем СК России затребован доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели и травмирования пешеходов в Республике Башкортостан, сообщает Следком РФ.
17 июля, 19:55
Страшное ДТП в Башкирии: за жизнь младенца борются медики
17 июля, 04:34
Июнь
Медведь из Башкирии стал героем незабываемой прогулки
Впечатляющие фото лесного зверя публикует сообщество «Подслушано Мелеуз» в соцсети VK.
3 июня, 09:25
Апрель
Грязевую кашу и озеро вместо дороги получили жители Башкирии
Недовольство граждан смогло изменить планы властей и перенести обследование на 2 месяца.
4 апреля, 06:37
Два жителя Башкирии из разных районов погибли на СВО
3 апреля, 07:48

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