Бастрыкин потребовал доклад о ДТП с младенцем в Башкирии

Posted Сегодня, 19:55
Published Сегодня, 19:55
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Updated Сегодня, 20:01
Следственный комитет Башкирии забрал в своё ведение разбирательство по факту смертельного ДТП, которое произошло в регионе во вторник, 16 июля. Уже в среду, 17 июля, глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования резонансной аварии, в которой погибла юная девушка и пострадал младенец.
Напомним, вечером 16 июля 16-летний юноша на байке задавил группу людей в Мелеузовском районе. Он наехал на 20-летнего мужчину, 20-летнюю молодую мать, ее 17-летнюю сестру. Последняя держала на руках младенца. Это был ее 4-месячный племянник. 17-летняя девушка от травм скончалась, несмотря на все приложенные медиками усилия. Все остальные участники ДТП госпитализированы с травмами разной степени тяжести.
Выяснение всех обстоятельств смертельной аварии сначала начала полиция, потом к расследованию подключились региональные прокуратура и Следком. Юного байкера уже задержали. Оказалось, он сел за руль мотоцикла без водительских прав. Юноша, в случае признания судом его виновности в аварии, будет нести уголовную ответственность. За смертельное ДТП ему грозит до 12 лет заключения.