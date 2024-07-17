Бастрыкин потребовал доклад о ДТП с младенцем в Башкирии

Напомним, вечером 16 июля 16-летний юноша на байке задавил группу людей в Мелеузовском районе. Он наехал на 20-летнего мужчину, 20-летнюю молодую мать, ее 17-летнюю сестру. Последняя держала на руках младенца. Это был ее 4-месячный племянник. 17-летняя девушка от травм скончалась, несмотря на все приложенные медиками усилия. Все остальные участники ДТП госпитализированы с травмами разной степени тяжести.



Выяснение всех обстоятельств смертельной аварии сначала начала полиция, потом к расследованию подключились региональные прокуратура и Следком. Юного байкера уже задержали. Оказалось, он сел за руль мотоцикла без водительских прав. Юноша, в случае признания судом его виновности в аварии, будет нести уголовную ответственность. За смертельное ДТП ему грозит до 12 лет заключения.