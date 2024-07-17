mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:55

Published Сегодня, 19:55

Modified Сегодня, 20:01

Updated Сегодня, 20:01

Бастрыкин потребовал доклад о ДТП с младенцем в Башкирии

Бастрыкин потребовал доклад о ДТП с младенцем в Башкирии

17 июля 2024, 19:55
Фото: ГАИ РБ
Председателем СК России затребован доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели и травмирования пешеходов в Республике Башкортостан, сообщает Следком РФ.

Следственный комитет Башкирии забрал в своё ведение разбирательство по факту смертельного ДТП, которое произошло в регионе во вторник, 16 июля. Уже в среду, 17 июля, глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования резонансной аварии, в которой погибла юная девушка и пострадал младенец.

Напомним, вечером 16 июля 16-летний юноша на байке задавил группу людей в Мелеузовском районе. Он наехал на 20-летнего мужчину, 20-летнюю молодую мать, ее 17-летнюю сестру. Последняя держала на руках младенца. Это был ее 4-месячный племянник. 17-летняя девушка от травм скончалась, несмотря на все приложенные медиками усилия. Все остальные участники ДТП госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Выяснение всех обстоятельств смертельной аварии сначала начала полиция, потом к расследованию подключились региональные прокуратура и Следком. Юного байкера уже задержали. Оказалось, он сел за руль мотоцикла без водительских прав. Юноша, в случае признания судом его виновности в аварии, будет нести уголовную ответственность. За смертельное ДТП ему грозит до 12 лет заключения.

Читайте также:
Страшное ДТП в Башкирии: за жизнь младенца борются медикиДТП с 3-летним ребенком в Башкирии расследует Следственный комитетСмертельное ДТП с младенцем расследуют в Башкирии
#Юлия Литвиненко#Общество#Происшествия#Авария#Башкортостан#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Александр Бастрыкин#Расследование#Травмы#Мелеузовский район#Бастрыкин#Следственный комитет#СК России#Юноша#Младенец
Подпишитесь
Цены на проезд в Уфе в августе поднимут дважды
Сегодня, 10:54
Уфимцев нагло обманули с автомобилями
Сегодня, 08:43
Пешеход сорвал движение транспорта в Уфе
Сегодня, 08:48
«Я работаю только ради проезда?»: уфимец в ярости от цен на «Восточный выезд»
Сегодня, 08:18
«Квадрат» в Уфе стоит ₽150 000
Сегодня, 07:46
Ипотечный бум произошел в Башкирии
Сегодня, 07:37