Два жителя Башкирии из разных районов погибли на СВО

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
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Updated Сегодня, 07:50
Военнослужащие из Белокатайского и Мелеузовского района погибли в зоне СВО.
О смерти Данила Абдуллина рассказал глава администрации Белокатайского района Масхут Минигалин. Он родился 17 октября 2000 года в селе Атарша. На фронте Данил служил снайпером отделения огневой поддержки в составе штурмовой роты. Прощание с ним пройдёт 4 апреля в родном селе.
Осенью 2023 года в селе Атарша попрощались с Азатом Сайфетовым, рядовым расчёта боевой машины реактивной артиллерийской батареи, а весной 2023 года Белокатайский район проводил в последний путь Ильсура Якупова.
В деревне Кутушево Мелеузовского района прошли похороны Аскара Тайкина. Об этом рассказала местная районная администрация. Он родился 1 января 1966 года в совхозе им. Кирова Кваркенского района Оренбургской области. В 1984 году он выпустился из школы №7 города Мелеуз, после которой проходил срочную службу в Советской армии. Осенью 2023 года Аскар Тайкин подписал контракт с ВС РФ и отправился в зону проведения СВО.
В марте 2024 года в Мелеузовском районе простились с 22-летним Русланом Габитовым.