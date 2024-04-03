Два жителя Башкирии из разных районов погибли на СВО

В деревне Кутушево Мелеузовского района прошли похороны Аскара Тайкина. Об этом рассказала местная районная администрация. Он родился 1 января 1966 года в совхозе им. Кирова Кваркенского района Оренбургской области. В 1984 году он выпустился из школы №7 города Мелеуз, после которой проходил срочную службу в Советской армии. Осенью 2023 года Аскар Тайкин подписал контракт с ВС РФ и отправился в зону проведения СВО.