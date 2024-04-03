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Published Сегодня, 07:48

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Updated Сегодня, 07:50

На СВО погибли два выходца из Башкирии

Два жителя Башкирии из разных районов погибли на СВО

3 апреля 2024, 07:48
Фото: 1MI

На СВО погибли два выходца из Башкирии

О прощании с Данилом Абдуллиным и Аскаром Тайкиным рассказали власти районов.

Военнослужащие из Белокатайского и Мелеузовского района погибли в зоне СВО.

О смерти Данила Абдуллина рассказал глава администрации Белокатайского района Масхут Минигалин. Он родился 17 октября 2000 года в селе Атарша. На фронте Данил служил снайпером отделения огневой поддержки в составе штурмовой роты. Прощание с ним пройдёт 4 апреля в родном селе.

Осенью 2023 года в селе Атарша попрощались с Азатом Сайфетовым, рядовым расчёта боевой машины реактивной артиллерийской батареи, а весной 2023 года Белокатайский район проводил в последний путь Ильсура Якупова.

В ходе СВО погиб уроженец Башкирии Ильсур Якупов
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Фото: https://vk.com/glava_belokatai

В деревне Кутушево Мелеузовского района прошли похороны Аскара Тайкина. Об этом рассказала местная районная администрация. Он родился 1 января 1966 года в совхозе им. Кирова Кваркенского района Оренбургской области. В 1984 году он выпустился из школы №7 города Мелеуз, после которой проходил срочную службу в Советской армии. Осенью 2023 года Аскар Тайкин подписал контракт с ВС РФ и отправился в зону проведения СВО.

В марте 2024 года в Мелеузовском районе простились с 22-летним Русланом Габитовым.

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Русланом Габитовым
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#Общество#Новости Башкирии#СВО#Участники СВО#Похороны участников СВО#Идэль Гумеров#Белокатайский район#Мелеузовский район
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