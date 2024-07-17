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Страшное ДТП в Башкирии с маленьким ребенком

Страшное ДТП в Башкирии: за жизнь 4-месячного ребенка борются медики

17 июля 2024, 04:34
Фото: 1MI

Страшное ДТП в Башкирии с маленьким ребенком

Один человек скончался и трое доставлены в больницу после ДТП в Мелеузовском районе республики, сообщает пресс-служба ГАИ Башкортостана.

17-летняя девушка скончалась от травм, полученных в результате ДТП с мототранспортом в Мелеузовском районе республики. Также трое человек, в числе которых грудной ребенок, сейчас находятся под присмотром медиков.

Фото: Госавтоинспекция Башкортостана

По предварительным данным, инцидент произошел вечером вторника, 16 июля. На троих пешеходов наехал 16-летний мотоциклист.

Несмотря на усилия медиков, в больнице скончалась 17-летняя девушка. Двое других пешеходов, среди которых 4-месячный ребенок, а также несовершеннолетний водитель мотоцикла в настоящий момент находятся в медучреждении.

Фото: Госавтоинспекция Башкортостана

Ситуация находится на контроле прокуратуры. Надзорное ведомство контролирует установление причин и обстоятельств случившегося, а также ход и результаты доследственной проверки.

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