Страшное ДТП в Башкирии: за жизнь 4-месячного ребенка борются медики

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
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17-летняя девушка скончалась от травм, полученных в результате ДТП с мототранспортом в Мелеузовском районе республики. Также трое человек, в числе которых грудной ребенок, сейчас находятся под присмотром медиков.
По предварительным данным, инцидент произошел вечером вторника, 16 июля. На троих пешеходов наехал 16-летний мотоциклист.
Несмотря на усилия медиков, в больнице скончалась 17-летняя девушка. Двое других пешеходов, среди которых 4-месячный ребенок, а также несовершеннолетний водитель мотоцикла в настоящий момент находятся в медучреждении.
Ситуация находится на контроле прокуратуры. Надзорное ведомство контролирует установление причин и обстоятельств случившегося, а также ход и результаты доследственной проверки.