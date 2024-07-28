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Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Паводок добрался до детских лагерей в Башкирии

Паводок добрался до детских лагерей в Башкирии

28 июля 2024, 12:59
Фото: МЧС по РБ.
Перелив произошел через дорогу, по которой пролегает путь в лагеря «Горное Эхо» и «Зеленые дубки», сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Перелив произошел через дорогу, ведущую к двум детским лагерям в Мелеузовском районе Башкортостана. В связи с этим место направлены сотрудники МЧС. К счастью, проезд остается возможным по объездной дороге.

Отмечается, что безопасности детей в данный момент ничего не угрожает: эвакуировать подопечных и сотрудников лагерей нет необходимости. Они обеспечены всем необходимым.

Видео: МЧС по РБ.

Напомним, ранее о паводковой ситуации в Бурзянском районе рассказали в администрации муниципалитета. По данным властей, уровень воды в реке за минувшие сутки снизился на несколько десятков сантиметров.

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