Паводок добрался до детских лагерей в Башкирии

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Перелив произошел через дорогу, ведущую к двум детским лагерям в Мелеузовском районе Башкортостана. В связи с этим место направлены сотрудники МЧС. К счастью, проезд остается возможным по объездной дороге.
Отмечается, что безопасности детей в данный момент ничего не угрожает: эвакуировать подопечных и сотрудников лагерей нет необходимости. Они обеспечены всем необходимым.
Напомним, ранее о паводковой ситуации в Бурзянском районе рассказали в администрации муниципалитета. По данным властей, уровень воды в реке за минувшие сутки снизился на несколько десятков сантиметров.