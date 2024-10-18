Жесткая авария в Башкирии — есть жертвы

На автодороге Мелеуз-Бусурмановка-Юмагузино, недалеко от села Восточный, водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением. По предварительным данным, 21-летний молодой человек съехал в кювет, после чего его автомобиль перевернулся.