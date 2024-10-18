Жесткая авария в Башкирии — есть жертвы

Posted 18 октября, 12:33
Published 18 октября, 12:33
Modified 18 октября, 12:40
Updated 18 октября, 12:40
На автодороге Мелеуз-Бусурмановка-Юмагузино, недалеко от села Восточный, водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением. По предварительным данным, 21-летний молодой человек съехал в кювет, после чего его автомобиль перевернулся.
К сожалению, авария оказалась роковой для его 19-летнего пассажира, который от полученных травм скончался на месте. Водитель автомобиля был госпитализирован с различными травмами. Его состояние пока неизвестно.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Они выясняют все обстоятельства случившегося и собирают необходимые свидетельства и доказательства.