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Posted 18 октября, 12:33

Published 18 октября, 12:33

Modified 18 октября, 12:40

Updated 18 октября, 12:40

Пассажир ВАЗа погиб в Башкортостане

Жесткая авария в Башкирии — есть жертвы

18 октября 2024, 12:33
Фото: Госавтоинспекция РБ

Пассажир ВАЗа погиб в Башкортостане

В Мелеузовском районе парень на АвтоВазе не справился с управлением машины, сообщает в пятницу, 18 октября, Госавтоинспекция РБ.

На автодороге Мелеуз-Бусурмановка-Юмагузино, недалеко от села Восточный, водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением. По предварительным данным, 21-летний молодой человек съехал в кювет, после чего его автомобиль перевернулся.

К сожалению, авария оказалась роковой для его 19-летнего пассажира, который от полученных травм скончался на месте. Водитель автомобиля был госпитализирован с различными травмами. Его состояние пока неизвестно.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Они выясняют все обстоятельства случившегося и собирают необходимые свидетельства и доказательства.

Видео: Госавтоинспекция РБ.

Как ранее сообщал Mkset, авария помогла дорожной полиции задержать злостного нарушителя.

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