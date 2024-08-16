В Башкирии мужчину затянуло в открытый затвор гидроузла

Инцидент произошел на территории водохранилища в Мелеузовском районе. По предварительным данным, мужчина 1953 года рождения, плыл вблизи затворов, несмотря на установленные запрещающие знаки. Все произошло на глазах у очевидцев. Они рассказали, что его затянуло в открытый затвор, и он пропал под водой.