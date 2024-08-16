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В Башкирии мужчину затянуло в открытый затвор гидроузла

В Башкирии мужчину затянуло в открытый затвор гидроузла

16 августа 2024, 07:41
Фото: МЧС России
Пожилой мужчина пропал без вести после того, как его затянуло в открытый затвор на Нугушском гидроузле, сообщает МЧС России.

Инцидент произошел на территории водохранилища в Мелеузовском районе. По предварительным данным, мужчина 1953 года рождения, плыл вблизи затворов, несмотря на установленные запрещающие знаки. Все произошло на глазах у очевидцев. Они рассказали, что его затянуло в открытый затвор, и он пропал под водой.

— По предварительной информации, мужчина не справился с течением, выбился из сил и его стало уносить в сторону шлюза, — сообщают в ведомстве.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИМС МЧС России, МВД и водолазы Госкомитета РБ по ЧС. Ведутся поисковые работы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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