Пострадавшего в ДТП младенца вертолетом отправили в Уфу

Напомним, ДТП произошло в ночь на среду, 17 июля, в Мелеузовском районе республики. 16-летний подросток за рулем мотоцикла на скорости въехал в группу людей. От травм, полученных в результате ДТП, скончалась несовершеннолетняя девушка. Трое человек, в числе которых сам малолетний мотоциклист и грудной ребенок, были экстренно доставлены в медучреждение.