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Пострадавшего в ДТП младенца вертолетом отправили в Уфу

Пострадавшего в ДТП младенца вертолетом отправили в Уфу

18 июля 2024, 09:40
Фото: 1MI
Четерёхмесячного малыша доставили в РДКБ, сообщили Mkset в пресс-службе регионального Минздрава.

Состояние ребенка, пострадавшего в результате ДТП с мотоциклом, медики оценивают как тяжелое, но стабильное. По данным на четверг, 18 июля, он находится под присмотром врачей в РДКБ в Уфе. Отмечается, что туда его доставили посредством санавиации — на вертолёте.

Напомним, ДТП произошло в ночь на среду, 17 июля, в Мелеузовском районе республики. 16-летний подросток за рулем мотоцикла на скорости въехал в группу людей. От травм, полученных в результате ДТП, скончалась несовершеннолетняя девушка. Трое человек, в числе которых сам малолетний мотоциклист и грудной ребенок, были экстренно доставлены в медучреждение.

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