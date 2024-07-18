Пострадавшего в ДТП младенца вертолетом отправили в Уфу

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Состояние ребенка, пострадавшего в результате ДТП с мотоциклом, медики оценивают как тяжелое, но стабильное. По данным на четверг, 18 июля, он находится под присмотром врачей в РДКБ в Уфе. Отмечается, что туда его доставили посредством санавиации — на вертолёте.
Напомним, ДТП произошло в ночь на среду, 17 июля, в Мелеузовском районе республики. 16-летний подросток за рулем мотоцикла на скорости въехал в группу людей. От травм, полученных в результате ДТП, скончалась несовершеннолетняя девушка. Трое человек, в числе которых сам малолетний мотоциклист и грудной ребенок, были экстренно доставлены в медучреждение.