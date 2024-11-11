В Башкирию нелегально запускали фуры

Posted 11 ноября, 14:15
Published 11 ноября, 14:15
Modified 11 ноября, 14:17
Updated 11 ноября, 14:17
Сотрудника службы весового контроля ранее уличили в том, что тот на протяжении четырёх лет получал деньги от предпринимателей за беспрепятственный пропуск большегрузного транспорта — за вознаграждение, утверждает следствие, мужчина закрывал глаза на состояние транспортных средств.
Как ранее сообщал Mkset, правоохранители выявили как минимум 15 преступных эпизодов. За всё время мужчина получил взятками больше ₽880 тысяч.
Свою вину подсудимый признал. Ему назначили 5,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в ₽1 млн. У мужчины также конфисковали более ₽147 тысяч.
Ранее Mkset сообщал о том, что правоохранительные органы задержали экс-главу Мелеузовского района Башкортостана за взятки в особо крупном размере.