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Posted 11 ноября, 14:15

Published 11 ноября, 14:15

Modified 11 ноября, 14:17

Updated 11 ноября, 14:17

Экс-сотруднику весового контроля дали 5,5 лет колонии в Башкирии

В Башкирию нелегально запускали фуры

11 ноября 2024, 14:15
Фото: 1MI.

Экс-сотруднику весового контроля дали 5,5 лет колонии в Башкирии

Суд в Сибае вынес приговор специалисту пропускного пункта из Баймака, обвинённого в крупном взяточничестве — об этом сообщили в прокуратуре Республики Башкортостан.

Сотрудника службы весового контроля ранее уличили в том, что тот на протяжении четырёх лет получал деньги от предпринимателей за беспрепятственный пропуск большегрузного транспорта — за вознаграждение, утверждает следствие, мужчина закрывал глаза на состояние транспортных средств.

Как ранее сообщал Mkset, правоохранители выявили как минимум 15 преступных эпизодов. За всё время мужчина получил взятками больше ₽880 тысяч.

Свою вину подсудимый признал. Ему назначили 5,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в ₽1 млн. У мужчины также конфисковали более ₽147 тысяч.

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Ранее Mkset сообщал о том, что правоохранительные органы задержали экс-главу Мелеузовского района Башкортостана за взятки в особо крупном размере.

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