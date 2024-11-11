В Башкирию нелегально запускали фуры

Сотрудника службы весового контроля ранее уличили в том, что тот на протяжении четырёх лет получал деньги от предпринимателей за беспрепятственный пропуск большегрузного транспорта — за вознаграждение, утверждает следствие, мужчина закрывал глаза на состояние транспортных средств.