Грязевую кашу и озеро вместо дороги получили жители Башкирии

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Жители юга Башкирии массово жалуются на невозможность выехать на работу и вернуться домой из-за плохой дороги. Своё недовольство они выразили в комментариях к посту Радия Хабирова.
По словам сельчан, ни один из въездов в деревню Тамьян Мелеузовского района не пригоден для использования. Первый из них превратился в «грязевую кашу», второй заполнился водой, а третий не расчищен от снега. Поэтому люди не могут добраться на машинах до дома и вынуждены оставлять машины на соседних улицах.
Замглавы районной администрации Азат Кильдебаев ситуацию оправдывает тем, что дорога находится в низине, которая из-за половодья заполнилась водой. Также оказалось, что въезд на улицу Ясную в Тамьяне один, остальные два «жители накатали самостоятельно, поэтому данные проезды не расчищают от снега и не делают отсыпку».
Но народ такой ответ не устроил. Как и обещание произвести обследование дороги в июне 2024 года.
— Уважаемый Азат, как-то не видно вашей заинтересованности в решении вопроса. Ответьте на вопрос: как не топить машины в озере и в грязи, чтобы отвезти детей в садик или добраться домой? А как будут проезжать экстренные службы по нашему озеру? — пользователь Aleksei S.
Шквал недовольных комментариев вынудил власти изменить планы. Поэтому официальный представитель районной администрации Гузель Ишкинина пообещала, что обследование дороги в Тамьяне перенесено на 4 апреля.