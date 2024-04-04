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Published Сегодня, 06:37

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Жителям Башкирии предложили терпеть плохую дорогу несколько месяцев

Грязевую кашу и озеро вместо дороги получили жители Башкирии

4 апреля 2024, 06:37
Фото: vk.com

Жителям Башкирии предложили терпеть плохую дорогу несколько месяцев

Недовольство граждан смогло изменить планы властей и перенести обследование на 2 месяца.

Жители юга Башкирии массово жалуются на невозможность выехать на работу и вернуться домой из-за плохой дороги. Своё недовольство они выразили в комментариях к посту Радия Хабирова.

По словам сельчан, ни один из въездов в деревню Тамьян Мелеузовского района не пригоден для использования. Первый из них превратился в «грязевую кашу», второй заполнился водой, а третий не расчищен от снега. Поэтому люди не могут добраться на машинах до дома и вынуждены оставлять машины на соседних улицах.

Замглавы районной администрации Азат Кильдебаев ситуацию оправдывает тем, что дорога находится в низине, которая из-за половодья заполнилась водой. Также оказалось, что въезд на улицу Ясную в Тамьяне один, остальные два «жители накатали самостоятельно, поэтому данные проезды не расчищают от снега и не делают отсыпку».

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Но народ такой ответ не устроил. Как и обещание произвести обследование дороги в июне 2024 года.

— Уважаемый Азат, как-то не видно вашей заинтересованности в решении вопроса. Ответьте на вопрос: как не топить машины в озере и в грязи, чтобы отвезти детей в садик или добраться домой? А как будут проезжать экстренные службы по нашему озеру? — пользователь Aleksei S.
Фото: Ответы представителей власти не устроили жителей Мелеузовского района / vk.com

Шквал недовольных комментариев вынудил власти изменить планы. Поэтому официальный представитель районной администрации Гузель Ишкинина пообещала, что обследование дороги в Тамьяне перенесено на 4 апреля.

#Общество#Происшествия#Уфа#Паводок#Дороги#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Мелеузовский район
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