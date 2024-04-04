Грязевую кашу и озеро вместо дороги получили жители Башкирии

По словам сельчан, ни один из въездов в деревню Тамьян Мелеузовского района не пригоден для использования. Первый из них превратился в «грязевую кашу», второй заполнился водой, а третий не расчищен от снега. Поэтому люди не могут добраться на машинах до дома и вынуждены оставлять машины на соседних улицах.