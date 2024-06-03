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Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

Ужас и умиление вызвала встреча с медведем в Башкирии

Медведь из Башкирии стал героем незабываемой прогулки

3 июня 2024, 09:25
Фото: Подслушано Мелеуз/ VK.com

Ужас и умиление вызвала встреча с медведем в Башкирии

Впечатляющие фото лесного зверя публикует сообщество «Подслушано Мелеуз» в соцсети VK.

Медведя заметили на участке автодороги между селами Мутаево и Акназарово в Мелеузовском районе Республики Башкортостан. На фото, опубликованных в соцсетях, медведь, по всей видимости вставший на задние лапы, выглядывает из засеянного молодыми побегами поля.

Фото: Подслушано Мелеуз/ VK.com

Фото вызвало бурную реакцию среди пользователей соцсетей. Под постом собрались сотни лайков, более 15 000 просмотров и множество комментариев.

— Какой красавец, — пишет Ольга И.
— Слабых более сильные выгоняют из леса. Вот они и шастают голодные, — Фанис Н.
— Много их стало, небезопасно, — Татьяна С.
— Медведь думает: «Какой отличный сервис. Консерва сама приехала на мою территорию», — Ирек К.

В Башкирии нередки случаи, когда медведи по тем или иным причинам покидали территорию лесных массивов и пробирались в населенные пункты. Так, осенью 2023 года от нападения медведя пострадала жительница села Петровское. Женщина предприняла попытку отбиться от животного при помощи сумки.

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