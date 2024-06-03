Медведь из Башкирии стал героем незабываемой прогулки

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Медведя заметили на участке автодороги между селами Мутаево и Акназарово в Мелеузовском районе Республики Башкортостан. На фото, опубликованных в соцсетях, медведь, по всей видимости вставший на задние лапы, выглядывает из засеянного молодыми побегами поля.
Фото вызвало бурную реакцию среди пользователей соцсетей. Под постом собрались сотни лайков, более 15 000 просмотров и множество комментариев.
— Какой красавец, — пишет Ольга И.
— Слабых более сильные выгоняют из леса. Вот они и шастают голодные, — Фанис Н.
— Много их стало, небезопасно, — Татьяна С.
— Медведь думает: «Какой отличный сервис. Консерва сама приехала на мою территорию», — Ирек К.
В Башкирии нередки случаи, когда медведи по тем или иным причинам покидали территорию лесных массивов и пробирались в населенные пункты. Так, осенью 2023 года от нападения медведя пострадала жительница села Петровское. Женщина предприняла попытку отбиться от животного при помощи сумки.