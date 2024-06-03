Медведь из Башкирии стал героем незабываемой прогулки

В Башкирии нередки случаи, когда медведи по тем или иным причинам покидали территорию лесных массивов и пробирались в населенные пункты. Так, осенью 2023 года от нападения медведя пострадала жительница села Петровское. Женщина предприняла попытку отбиться от животного при помощи сумки.