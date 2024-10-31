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Posted 31 октября, 12:33

Published 31 октября, 12:33

Modified 31 октября, 13:25

Updated 31 октября, 13:25

Главу района задержали из-за махинаций в Башкирии

Главу района задержали из-за махинаций в Башкирии

31 октября 2024, 12:33
Фото: Единая Россия.
Бывший глава администрации Мелеузовского района Рустэм Шамсутдинов задержан по подозрению в получении взятки во время своего пребывания в должности, сообщает в четверг, 31 октября, источник Mkset в правоохранительных органах.

Как стало известно, в четверг, 31 октября, экс-глава администрации Мелеузовского района Рустэм Шамсутдинов был задержан сотрудниками ФСБ и СКР. Причиной стал якобы подозрительный финансовый маневр: по данным правоохранительных органов ему инкриминируется получение взятки в особо крупном размере.

Шамсутдинов занимал должность главы района с января 2015 года и успел зарекомендовать себя как активный управленец. Он даже успел продлить свой трудовой контракт через три года после назначения. Однако в начале октября 2024 года срок полномочий совета истек, и он подал в отставку. Интересно, что по данным «Ъ-Уфа», всего за несколько дней до задержания планировался конкурс по отбору нового главы района — Шамсутдинов собирался вновь побороться за кресло.

Официальные комментарии от УФСБ по Башкирии и регионального управления СКР, на момент написания материала, не поступали.

UPD: Следственный комитет и МВД России по Башкирии официально прокомментировали ситуацию с задержанием Шамсутдинова. Следствие предполагает, что в период с 2020 по 2022 год он получил от учредителей строительной компании три квартиры общей стоимостью свыше 4,1 миллиона рублей за содействие в заключении договоров аренды земельных участков и выдаче разрешений на строительство многоквартирных домов.

В настоящее время с подозреваемым проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос о мере пресечения. Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

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