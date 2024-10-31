Главу района задержали из-за махинаций в Башкирии

Шамсутдинов занимал должность главы района с января 2015 года и успел зарекомендовать себя как активный управленец. Он даже успел продлить свой трудовой контракт через три года после назначения. Однако в начале октября 2024 года срок полномочий совета истек, и он подал в отставку. Интересно, что по данным «Ъ-Уфа», всего за несколько дней до задержания планировался конкурс по отбору нового главы района — Шамсутдинов собирался вновь побороться за кресло.