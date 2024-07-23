Известно, что ждет 16-летнего виновника смертельного ДТП в Башкирии

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
В Башкирии суд избрал меру пресечения для подростка, обвиненному в совершении ДТП с летальным исходом. 16-летний молодой человек, по решению суда, был отправлен под домашний арест. Примечательно, что правоохранительные органы настаивали на заключении его под стражу.
Напомним, ДТП произошло ранее в селе Дарьино Мелузовского района. Подросток без прав сел за руль мотоцикла и, не справившись с управлением, въехал в группу из нескольких человек. От травм, полученных в результате аварии, погибла молодая девушка. Еще трое человек, включая грудного ребенка, были доставлены в медучреждения.
О состоянии самого маленького из пострадавших рассказали в региональном Минздраве. По словам представителей ведомства, для оказания медицинской помощи его посредством санавиации доставили в РДКБ.