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Published Сегодня, 14:56

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Известно, что ждет 16-летнего виновника смертельного ДТП в Башкирии

Известно, что ждет 16-летнего виновника смертельного ДТП в Башкирии

23 июля 2024, 14:56
Фото: Пресс-служба СК по РБ.
Суд избрал меру пресечения подростку, который ранее сел за руль мотоцикла без прав, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

В Башкирии суд избрал меру пресечения для подростка, обвиненному в совершении ДТП с летальным исходом. 16-летний молодой человек, по решению суда, был отправлен под домашний арест. Примечательно, что правоохранительные органы настаивали на заключении его под стражу.

Напомним, ДТП произошло ранее в селе Дарьино Мелузовского района. Подросток без прав сел за руль мотоцикла и, не справившись с управлением, въехал в группу из нескольких человек. От травм, полученных в результате аварии, погибла молодая девушка. Еще трое человек, включая грудного ребенка, были доставлены в медучреждения.

О состоянии самого маленького из пострадавших рассказали в региональном Минздраве. По словам представителей ведомства, для оказания медицинской помощи его посредством санавиации доставили в РДКБ.

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