Известно, что ждет 16-летнего виновника смертельного ДТП в Башкирии

Напомним, ДТП произошло ранее в селе Дарьино Мелузовского района. Подросток без прав сел за руль мотоцикла и, не справившись с управлением, въехал в группу из нескольких человек. От травм, полученных в результате аварии, погибла молодая девушка. Еще трое человек, включая грудного ребенка, были доставлены в медучреждения.