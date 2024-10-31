Аквапарк загорелся в Башкирии

Но история злополучных горящих плафонов на этом не заканчивается. Совсем недалеко, в селе Абзаково, загорелся светильник над доской в одном из кабинетов средней школы. Очаг возгорания исходил из потолочного светильника, который сначала расплавился и чуть позже начал гореть. Возгорание было успешно потушено, проводится расследование и уточнение всех деталей происшествия.