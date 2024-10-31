Аквапарк загорелся в Башкирии

Posted 31 октября, 09:06
Published 31 октября, 09:06
Modified 31 октября, 09:08
Updated 31 октября, 09:08
Под покровом ночи в селе Новоабзаково произошло возгорание в местном аквапарке. Предположительно, в маленькой раздевалке загорелся плафон над потолком. С помощью своевременного оповещения и системе пожаротушения огонь потушили работники аквапарка до приезда пожарников. Теперь проходит следствие для установления причины пожара.
Но история злополучных горящих плафонов на этом не заканчивается. Совсем недалеко, в селе Абзаково, загорелся светильник над доской в одном из кабинетов средней школы. Очаг возгорания исходил из потолочного светильника, который сначала расплавился и чуть позже начал гореть. Возгорание было успешно потушено, проводится расследование и уточнение всех деталей происшествия.
Пострадаших в пожаре не оказалось, было повреждено только имущество аквапарка и школы.
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