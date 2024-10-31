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Posted 31 октября, 09:06

Published 31 октября, 09:06

Modified 31 октября, 09:08

Updated 31 октября, 09:08

Аквапарк загорелся в Башкирии

Аквапарк загорелся в Башкирии

31 октября 2024, 09:06
Фото: МЧС Башкортостана.
Светодиодные плафоны вызвали пожар в раздевалке аквапарка и переполошили школу, сообщила пресс-служба МЧС Башкортостана в четверг, 31 октября.

Под покровом ночи в селе Новоабзаково произошло возгорание в местном аквапарке. Предположительно, в маленькой раздевалке загорелся плафон над потолком. С помощью своевременного оповещения и системе пожаротушения огонь потушили работники аквапарка до приезда пожарников. Теперь проходит следствие для установления причины пожара.

Фото: https://t.me/mchsrb01

Но история злополучных горящих плафонов на этом не заканчивается. Совсем недалеко, в селе Абзаково, загорелся светильник над доской в одном из кабинетов средней школы. Очаг возгорания исходил из потолочного светильника, который сначала расплавился и чуть позже начал гореть. Возгорание было успешно потушено, проводится расследование и уточнение всех деталей происшествия.

Фото: https://t.me/mchsrb01
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Пострадаших в пожаре не оказалось, было повреждено только имущество аквапарка и школы.

Ранее Mkset сообщил про жителя Уфы, пострадавшего в огне при прочистке трубы.

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