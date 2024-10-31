Башкирию надоело разбазаривать за гроши

Posted 31 октября, 08:13
Published 31 октября, 08:13
Modified 31 октября, 08:15
Updated 31 октября, 08:15
Чтобы не допустить расточительство государственного имущества, власти Башкирии одобрили новый способ его приобретения по минимальной и допустимой цене. Появится возможность выставлять на продажу собственность государства по адекватной ей стоимости, если не состоится продажа с помощью открытого предложения.
Совсем недавно план продажи был следующим: если на аукционе не состоялась сделка или произошел форс-мажор, то имущество выставлялось потом на торги без указания цены. Благодаря такому способу открывались пути для хитрости и нарушений. Согласно законодательным актам, госимущество отходило к гражданину, который предлагал самую выгодную цену для сделки. Часто она бывала ниже рынка, и активы региона бизнес забирал за сущие гроши. Новый же закон установил лимит цены, не дающий покупать ее в обход разумной стоимости.
В соответствии с законом, при продаже минимальная цена госимущества будет установлена не менее 5% от первоначальной суммы. Например, если первоначальная цена объекта превышала 20 миллионов рублей, то минимальная оплата будет устанавливаться в размере 10% от суммы, то есть — не менее двух миллионов рублей.
— Для участия в торгах каждый участник должен будет внести задаток 1% от стартовой суммы. Если в дальнейшем покупатель откажется от сделки, то на него будет наложен штраф. Задаток возвращаться не будет. С помощью таких правил нечестные покупатели не смогут сжульничать, и результат от торгов будет намного выше, — сообщил Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев.
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