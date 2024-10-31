Башкирию надоело разбазаривать за гроши

Совсем недавно план продажи был следующим: если на аукционе не состоялась сделка или произошел форс-мажор, то имущество выставлялось потом на торги без указания цены. Благодаря такому способу открывались пути для хитрости и нарушений. Согласно законодательным актам, госимущество отходило к гражданину, который предлагал самую выгодную цену для сделки. Часто она бывала ниже рынка, и активы региона бизнес забирал за сущие гроши. Новый же закон установил лимит цены, не дающий покупать ее в обход разумной стоимости.