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Posted 31 октября, 08:13

Published 31 октября, 08:13

Modified 31 октября, 08:15

Updated 31 октября, 08:15

Башкортостан ужесточил правила приватизации

Башкирию надоело разбазаривать за гроши

31 октября 2024, 08:13
Фото: 1MI.

Башкортостан ужесточил правила приватизации

Региональные власти внесли изменения в закон о продаже государственного имущества, сообщила пресс-служба Курултая РБ в четверг, 31 октября.

Чтобы не допустить расточительство государственного имущества, власти Башкирии одобрили новый способ его приобретения по минимальной и допустимой цене. Появится возможность выставлять на продажу собственность государства по адекватной ей стоимости, если не состоится продажа с помощью открытого предложения.

Совсем недавно план продажи был следующим: если на аукционе не состоялась сделка или произошел форс-мажор, то имущество выставлялось потом на торги без указания цены. Благодаря такому способу открывались пути для хитрости и нарушений. Согласно законодательным актам, госимущество отходило к гражданину, который предлагал самую выгодную цену для сделки. Часто она бывала ниже рынка, и активы региона бизнес забирал за сущие гроши. Новый же закон установил лимит цены, не дающий покупать ее в обход разумной стоимости.

В соответствии с законом, при продаже минимальная цена госимущества будет установлена не менее 5% от первоначальной суммы. Например, если первоначальная цена объекта превышала 20 миллионов рублей, то минимальная оплата будет устанавливаться в размере 10% от суммы, то есть — не менее двух миллионов рублей.

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— Для участия в торгах каждый участник должен будет внести задаток 1% от стартовой суммы. Если в дальнейшем покупатель откажется от сделки, то на него будет наложен штраф. Задаток возвращаться не будет. С помощью таких правил нечестные покупатели не смогут сжульничать, и результат от торгов будет намного выше, — сообщил Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев.

Ранее Mkset сообщил про риелторов из Стерлитамака, оставивших местных жителей без крыши над головой.

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