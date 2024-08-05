Лопатный рыцарь из Башкирии пошел под суд

Суд решил назначить ему наказание в виде 300 часов обязательных работ. Пока приговор еще не вступил в законную силу. Так что считающий себя ни в чем невиновным житель Уфимского района имеет право его обжаловать и даже добиться отмены и оправдания. Насколько ему это удастся можно прогнозировать по записи видео, куда попал момент «лопатного рыцарства». На ней четко видно, как мужчина разбивает лобовое стекло машины лопатой. Кроме того, он угрожает применить садовый инвентарь и в отношении соседа. Как говорит вторая сторона спора, подсудимый угрожал ему и его супруге и после «лопатного» конфликта.