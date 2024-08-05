Лопатный рыцарь из Башкирии пошел под суд

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
В Уфимском районе местный житель был признан виновным в угрозах убийством и причинением вреда здоровью своему соседу, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Судебное следствие и уголовное дело стали следствием незначительного спора между мужчинами на парковке автомобилей.
Мировой суд установил, что в декабре 2023 года между ними возник конфликт из-за спора о праве пользования общим имуществом на участке. В ходе спора, обладая личной неприязнью к соседу, подсудимый взял лопату и, размахивая ею, начал угрожать соседу расправой и убийством. Потерпевший воспринял эти угрозы всерьез и испугался за свою жизнь. Он написал заявление на соседа. Полиция начала разбирательство. На «лопатного рыцаря» из Башкирии завели уголовное дело. Подсудимый в ходе следствия и в суде не признал свою вину.
Суд решил назначить ему наказание в виде 300 часов обязательных работ. Пока приговор еще не вступил в законную силу. Так что считающий себя ни в чем невиновным житель Уфимского района имеет право его обжаловать и даже добиться отмены и оправдания. Насколько ему это удастся можно прогнозировать по записи видео, куда попал момент «лопатного рыцарства». На ней четко видно, как мужчина разбивает лобовое стекло машины лопатой. Кроме того, он угрожает применить садовый инвентарь и в отношении соседа. Как говорит вторая сторона спора, подсудимый угрожал ему и его супруге и после «лопатного» конфликта.