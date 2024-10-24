Кафе «золотого гаишника» пытаются продать в Уфе

Речь идёт о кафе по Шмидта, 158/1 в Уфе. Заявки на торги будут принимать ещё несколько дней с момента публикации — до вторника, 29 октября. Итоги же власти подведут 8 ноября. Начальная цена, как и на прошлом аукционе, составляет ₽34,2 млн. Цена отсечения — ₽17,1 млн с шагом понижения в ₽3,4 млн.