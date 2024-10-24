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Posted 24 октября, 15:47

Published 24 октября, 15:47

Modified 24 октября, 18:44

Updated 24 октября, 18:44

Кафе «золотого гаишника» пытаются продать в Уфе

Кафе «золотого гаишника» пытаются продать в Уфе

24 октября 2024, 15:47
Фото: 1MI, Росимущество
В столице Башкирии в очередной раз попытаются реализовать заведение родственников Ильдуса Шайбакова — сообщили в пресс-службе Росимущества в четверг, 24 октября.

Речь идёт о кафе по Шмидта, 158/1 в Уфе. Заявки на торги будут принимать ещё несколько дней с момента публикации — до вторника, 29 октября. Итоги же власти подведут 8 ноября. Начальная цена, как и на прошлом аукционе, составляет ₽34,2 млн. Цена отсечения — ₽17,1 млн с шагом понижения в ₽3,4 млн.

Аналогичные торги Росимущество проводило в июле 2024 года. Тогда в Уфе не смогли найти ни одного желающего приобрести объект — торги так и остались без единой заявки.

В сообщении ведомства указано, что имущество является «коррупционным» и было изъято по решению суда. Кафе принадлежит тёще печально известного Ильдуса Шайбакова — бывшего начальника МРЭО ГИБДД по Башкирии, которого обвинили в многомиллионных взятках. За это в СМИ он получил прозвище «золотой гаишник».

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Ранее Mkset сообщал о том, что у жителя Сибая конфисковали дорогостоящий автомобиль за пьяную езду.

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