Коррупционное кафе пытались продать в Уфе

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
В Уфе не смогли найти желающих купить кафе по Шмидта, 158/1 — на аукцион Росимущества не поступило ни одной заявки.
Как следует из информации на портале ГИС «Торги», продать заведение собирались за начальную цену в более ₽34 млн с шагом аукциона в ₽1,7 млн. Задаток же составлял около ₽3,4 млн.
Информация с сайта федерального органа гласит, что имущество является коррупционным. По данным Mkset, речь идёт о заведении, принадлежащем тёще Ильдуса Шайбакова — экс-начальника МРЭО ГИБДД по Башкирии, проходящего фигурантом по громкому скандалу о многомиллионных взятках.
У семьи «золотого гаишника» была изъята собственность на ₽44 млн — множество квартир, офисов, машин и другого имущества. Сам Шайбаков около года скрывался от правосудия, пока не был арестован.