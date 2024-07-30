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Published Сегодня, 04:19

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Коррупционное кафе пытались продать в Уфе

Коррупционное кафе пытались продать в Уфе

30 июля 2024, 04:19
Фото: ГИС Торги
Заведение общепита принадлежит родственникам «золотого гаишника» из Башкирии, гласят документы регионального управления Росимущества.

В Уфе не смогли найти желающих купить кафе по Шмидта, 158/1 — на аукцион Росимущества не поступило ни одной заявки.

Как следует из информации на портале ГИС «Торги», продать заведение собирались за начальную цену в более ₽34 млн с шагом аукциона в ₽1,7 млн. Задаток же составлял около ₽3,4 млн.

Информация с сайта федерального органа гласит, что имущество является коррупционным. По данным Mkset, речь идёт о заведении, принадлежащем тёще Ильдуса Шайбакова — экс-начальника МРЭО ГИБДД по Башкирии, проходящего фигурантом по громкому скандалу о многомиллионных взятках.

У семьи «золотого гаишника» была изъята собственность на ₽44 млн — множество квартир, офисов, машин и другого имущества. Сам Шайбаков около года скрывался от правосудия, пока не был арестован.

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