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Posted 21 октября, 17:57

Published 21 октября, 17:57

Modified 21 октября, 18:31

Updated 21 октября, 18:31

Башкирия избавляется от «Зауралья»

Башкирия избавляется от «Зауралья»

21 октября 2024, 17:57
Фото: 1MI
Власти Республики Башкортостан в очередной раз попытаются сбросить с баланса машинно-технологическую станцию (МТС) «Зауралье» — гласит документ Минзеимущества региона от понедельника, 21 октября.

Как сообщал Mkset, о планах приватизировать предприятие руководство Башкирии заявляло ещё летом 2024 года. В июне и августе аукционы закончились неудачей — найти новых хозяев МТС так и не удалось. На новых торгах вновь установлена начальная цена почти в ₽350 млн. Потенциальные покупатели могут подавать заявки до 18 ноября, решат судьбу компании 28 ноября.

По данным СПАРК «Интерфакс», уставный капитал МТС составляет ₽371 млн. Предприятие находится под руководством гендиректора Рустама Сунгурова.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе начали искать новых собственников для заброшенного здания санатория.

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