Башкирия избавляется от «Зауралья»

Как сообщал Mkset, о планах приватизировать предприятие руководство Башкирии заявляло ещё летом 2024 года. В июне и августе аукционы закончились неудачей — найти новых хозяев МТС так и не удалось. На новых торгах вновь установлена начальная цена почти в ₽350 млн. Потенциальные покупатели могут подавать заявки до 18 ноября, решат судьбу компании 28 ноября.