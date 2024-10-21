Башкирия избавляется от «Зауралья»

Posted 21 октября, 17:57
Published 21 октября, 17:57
Modified 21 октября, 18:31
Updated 21 октября, 18:31
Как сообщал Mkset, о планах приватизировать предприятие руководство Башкирии заявляло ещё летом 2024 года. В июне и августе аукционы закончились неудачей — найти новых хозяев МТС так и не удалось. На новых торгах вновь установлена начальная цена почти в ₽350 млн. Потенциальные покупатели могут подавать заявки до 18 ноября, решат судьбу компании 28 ноября.
По данным СПАРК «Интерфакс», уставный капитал МТС составляет ₽371 млн. Предприятие находится под руководством гендиректора Рустама Сунгурова.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе начали искать новых собственников для заброшенного здания санатория.