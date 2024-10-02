Чем богата семья арестованного вице-премьера Башкирии

Posted 2 октября, 17:39
Published 2 октября, 17:39
Modified 2 октября, 18:29
Updated 2 октября, 18:29
Напомним, Марзаев был задержан в конце сентября 2024 года. Как сообщал Mkset, вице-премьера региона обвинили во взятке в ₽37 млн. Источник издания информировал о том, что башкортостанские правоохранители уже завершили все следственные действия, в дальнейшем дело Марзаева будут рассматривать их московские коллеги. Во вторник, 1 октября, столичный суд отправил Марзаева из кресла в Правительстве Башкирии на шконку в СИЗО «Лефортово».
Как утверждает портал Life.ru, отчётливее всего денежное состояние Марзаева можно понять по имуществу некоторых его детей. Так, 25-летний сын вице-премьера управляет гостевым домом «Лермонтовская скала» на горе Эльбрус — ночь в этом отеле обойдётся в ₽5 000. Он же занимался сдачей комнат особняка в той же местности, сейчас постройка продаётся за ₽32 млн.
Интересны и подробности о среднем сыне Марзаеве, которому в этом году исполнился 21 год. Он владеет ИП в сфере ресторанного бизнеса, а за год до этого основал компанию «Геоэко» — сейчас в числе владельцев ребёнок Марзаева не обозначен.
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