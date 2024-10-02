Чем богата семья арестованного вице-премьера Башкирии

Напомним, Марзаев был задержан в конце сентября 2024 года. Как сообщал Mkset, вице-премьера региона обвинили во взятке в ₽37 млн. Источник издания информировал о том, что башкортостанские правоохранители уже завершили все следственные действия, в дальнейшем дело Марзаева будут рассматривать их московские коллеги. Во вторник, 1 октября, столичный суд отправил Марзаева из кресла в Правительстве Башкирии на шконку в СИЗО «Лефортово».