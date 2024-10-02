mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 октября, 17:39

Published 2 октября, 17:39

Modified 2 октября, 18:29

Updated 2 октября, 18:29

Чем богата семья арестованного вице-премьера Башкирии

Чем богата семья арестованного вице-премьера Башкирии

2 октября 2024, 17:39
Фото: Алан Марзаев / Vk
В Сети после ареста Алана Марзаев — заместителя главы башкортостанского Кабмина — стали публиковать информацию о баснословном богатстве ближайшего окружения чиновника.

Напомним, Марзаев был задержан в конце сентября 2024 года. Как сообщал Mkset, вице-премьера региона обвинили во взятке в ₽37 млн. Источник издания информировал о том, что башкортостанские правоохранители уже завершили все следственные действия, в дальнейшем дело Марзаева будут рассматривать их московские коллеги. Во вторник, 1 октября, столичный суд отправил Марзаева из кресла в Правительстве Башкирии на шконку в СИЗО «Лефортово».

Коррупцией в Башкирии займется Москва
Узнать подробнее

Как утверждает портал Life.ru, отчётливее всего денежное состояние Марзаева можно понять по имуществу некоторых его детей. Так, 25-летний сын вице-премьера управляет гостевым домом «Лермонтовская скала» на горе Эльбрус — ночь в этом отеле обойдётся в ₽5 000. Он же занимался сдачей комнат особняка в той же местности, сейчас постройка продаётся за ₽32 млн.

Интересны и подробности о среднем сыне Марзаеве, которому в этом году исполнился 21 год. Он владеет ИП в сфере ресторанного бизнеса, а за год до этого основал компанию «Геоэко» — сейчас в числе владельцев ребёнок Марзаева не обозначен.

Читайте также:
Чиновникопад обострился в БашкирииНастойчивый вор получил ₽15 млнРынок горит в Башкирии
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Уголовное дело#Взятка#Башкортостан#Чиновники#Коррупция#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Москва#Недвижимость#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Арест#Мелеуз#Имущество#Эльбрус#Компания#Родственники#Юридическое лицо
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика