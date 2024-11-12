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Posted 12 ноября, 17:23

Published 12 ноября, 17:23

Modified 12 ноября, 18:41

Updated 12 ноября, 18:41

В Башкирии приватизируют санаторий

Башкирия избавится от знаменитой здравницы

12 ноября 2024, 17:23
Фото: ГИС «Торги».

В Башкирии приватизируют санаторий

Имущественный комплекс санатория «Талкас» сбросят с баланса башкирских властей — руководство региона приняло решение отдать здание в частные руки, соответствующий лот уже размещён на портале государственных торгов.

Минимальной ценой за «Талкас» на торгах назначено чуть более ₽87,2 млн. Кроме самого корпуса, новый владелец получит всё медоборудование, кушетки и столы для массажа, системы лифтов, холодильники, насосный комплекс, а также оборудование для кухни и комплекс бань и прачечных. Кроме того, власти реализуют клуб, магазин, библиотеку и гараж.

Подать заявку потенциальные покупатели могут успеть до 23 декабря, итоги же торгов подведут уже 25 декабря.

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Ранее Msket информировал о приватизации ещё трёх объектов на территории Салаватского района Башкирии. Власти Республики планируют отдать в перспективе двух лет гараж, баню, склад и участки под постройками.

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