Башкирия избавится от знаменитой здравницы

Минимальной ценой за «Талкас» на торгах назначено чуть более ₽87,2 млн. Кроме самого корпуса, новый владелец получит всё медоборудование, кушетки и столы для массажа, системы лифтов, холодильники, насосный комплекс, а также оборудование для кухни и комплекс бань и прачечных. Кроме того, власти реализуют клуб, магазин, библиотеку и гараж.