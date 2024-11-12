Башкирия избавится от знаменитой здравницы

Posted 12 ноября, 17:23
Published 12 ноября, 17:23
Modified 12 ноября, 18:41
Updated 12 ноября, 18:41
Минимальной ценой за «Талкас» на торгах назначено чуть более ₽87,2 млн. Кроме самого корпуса, новый владелец получит всё медоборудование, кушетки и столы для массажа, системы лифтов, холодильники, насосный комплекс, а также оборудование для кухни и комплекс бань и прачечных. Кроме того, власти реализуют клуб, магазин, библиотеку и гараж.
Подать заявку потенциальные покупатели могут успеть до 23 декабря, итоги же торгов подведут уже 25 декабря.
Ранее Msket информировал о приватизации ещё трёх объектов на территории Салаватского района Башкирии. Власти Республики планируют отдать в перспективе двух лет гараж, баню, склад и участки под постройками.