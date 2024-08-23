«Башкиравтодор» сбрасывают с баланса

Напомним, в 2023 году компания отчиталась об убытках в ₽4,1 млрд. В ноябре того же года правоохранители задержали гендиректора предприятия Ильдара Юланова. Как компания пришла к настолько бедственной ситуации — ранее разбирал Mkset.