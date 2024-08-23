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«Башкиравтодор» сбрасывают с баланса

«Башкиравтодор» сбрасывают с баланса

23 августа 2024, 06:46
Фото: 1MI
Компания ранее понесла рекордные убытки.

Власти Башкирии приватизируют свою долю АО «Башкиравтодор». Соответствующий документ подписал глава регионального Кабмина Андрей Назаров. Постановление за подписью премьер-министра Башкортостана гласит, что предприятие внесено в план приватизации на следующие два года.

Согласно открытым данным, уставный капитал «Башкиравтодора» составляет порядка ₽4,4 млрд. В документе говорится о приватизации 59,33% акций — это вся доля республики в компании. Остальными 40,67% владеет «Региональный фонд».

Дорога в никуда: почему «Башкиравтодор» оказался в бедственной ситуации
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Напомним, в 2023 году компания отчиталась об убытках в ₽4,1 млрд. В ноябре того же года правоохранители задержали гендиректора предприятия Ильдара Юланова. Как компания пришла к настолько бедственной ситуации — ранее разбирал Mkset.

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