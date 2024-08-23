«Башкиравтодор» сбрасывают с баланса

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Власти Башкирии приватизируют свою долю АО «Башкиравтодор». Соответствующий документ подписал глава регионального Кабмина Андрей Назаров. Постановление за подписью премьер-министра Башкортостана гласит, что предприятие внесено в план приватизации на следующие два года.
Согласно открытым данным, уставный капитал «Башкиравтодора» составляет порядка ₽4,4 млрд. В документе говорится о приватизации 59,33% акций — это вся доля республики в компании. Остальными 40,67% владеет «Региональный фонд».
Напомним, в 2023 году компания отчиталась об убытках в ₽4,1 млрд. В ноябре того же года правоохранители задержали гендиректора предприятия Ильдара Юланова. Как компания пришла к настолько бедственной ситуации — ранее разбирал Mkset.