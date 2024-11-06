Хабиров подписал важный указ о выплатах

Кроме того, ₽75 тысяч — ₽150 тысяч будут платить людям, потерявшим при ЧП имущество. Лёгкую травму потерпевшим компенсируют в ₽300 тысяч, средние и тяжёлые травмы — ₽600 тысяч. За гибель родственника полагаться будут ₽1,5 млн.