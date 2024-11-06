Хабиров подписал важный указ о выплатах

Posted 6 ноября, 15:07
Published 6 ноября, 15:07
Modified 6 ноября, 15:09
Updated 6 ноября, 15:09
Постановление касается выплат пострадавшим от происшествий техногенного и природного характеров. Если ранее они составляли ₽10 тысяч, то после индексации — ₽15 тысяч.
Кроме того, ₽75 тысяч — ₽150 тысяч будут платить людям, потерявшим при ЧП имущество. Лёгкую травму потерпевшим компенсируют в ₽300 тысяч, средние и тяжёлые травмы — ₽600 тысяч. За гибель родственника полагаться будут ₽1,5 млн.
Напомним, как сообщал Mkset, в конце октября 2024 года на Башкирию совершили налёт беспилотников. О выводах по итогам ЧП Хабиров высказался на публичном совещании с подчинёнными 1 ноября.