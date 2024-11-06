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Posted 6 ноября, 15:07

Published 6 ноября, 15:07

Modified 6 ноября, 15:09

Updated 6 ноября, 15:09

В Башкирии подняли выплаты пострадавшим от ЧС

Хабиров подписал важный указ о выплатах

6 ноября 2024, 15:07
Фото: 1MI.

В Башкирии подняли выплаты пострадавшим от ЧС

Суммы материальной помощи увеличили в Башкортостане — об этом свидетельствует документ за подписью главы региона Радия Хабирова, опубликованный в среду, 6 ноября.

Постановление касается выплат пострадавшим от происшествий техногенного и природного характеров. Если ранее они составляли ₽10 тысяч, то после индексации — ₽15 тысяч.

Кроме того, ₽75 тысяч — ₽150 тысяч будут платить людям, потерявшим при ЧП имущество. Лёгкую травму потерпевшим компенсируют в ₽300 тысяч, средние и тяжёлые травмы — ₽600 тысяч. За гибель родственника полагаться будут ₽1,5 млн.

Хабиров сделал выводы после атаки дронов на Башкирию
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Напомним, как сообщал Mkset, в конце октября 2024 года на Башкирию совершили налёт беспилотников. О выводах по итогам ЧП Хабиров высказался на публичном совещании с подчинёнными 1 ноября.

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