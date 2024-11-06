Руководство Башкирии отказалось от бани

Posted 6 ноября, 16:40
Published 6 ноября, 16:40
Modified 6 ноября, 17:06
Updated 6 ноября, 17:06
Как указано в постановлении, сбросить с баланса власти намерены три объекта в Салаватском районе — а именно, несколько построек в Янгантау по улице Центральной. Речь идёт о гараже, складе и бане, а также земельных участках под ними. Позже руководство региона должно объявить аукцион для передачи имущества в частные руки.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии ужесточили правила приватизации. Депутаты региона одобрили законопроект, закрывающий лазейку в законе, которым пользовались для облегчения процессом завладения госимуществом.