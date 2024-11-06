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Posted 6 ноября, 16:40

Published 6 ноября, 16:40

Modified 6 ноября, 17:06

Updated 6 ноября, 17:06

В Башкирии приватизируют три объекта

Руководство Башкирии отказалось от бани

6 ноября 2024, 16:40
Фото: mkset.ru.

В Башкирии приватизируют три объекта

Власти Башкортостана внесли коррективы в плане приватизации на 2024–2026 годы — гласит документ за подписью главы региональной администрации Радия Хабирова, опубликованный в среду, 6 ноября.

Как указано в постановлении, сбросить с баланса власти намерены три объекта в Салаватском районе — а именно, несколько построек в Янгантау по улице Центральной. Речь идёт о гараже, складе и бане, а также земельных участках под ними. Позже руководство региона должно объявить аукцион для передачи имущества в частные руки.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии ужесточили правила приватизации. Депутаты региона одобрили законопроект, закрывающий лазейку в законе, которым пользовались для облегчения процессом завладения госимуществом.

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