Руководство Башкирии отказалось от бани

Как указано в постановлении, сбросить с баланса власти намерены три объекта в Салаватском районе — а именно, несколько построек в Янгантау по улице Центральной. Речь идёт о гараже, складе и бане, а также земельных участках под ними. Позже руководство региона должно объявить аукцион для передачи имущества в частные руки.