Развод жадного мужчины обернулся визитом ФСБ в Башкирии

Судебного пристава в Башкирии пытались подкупить из-за весьма нетривиальной причины. Мужчина при разводе не хотел делить со своей будущей экс-супругой нажитое непосильным трудом. За годы брака у пары скопилось имущества на ₽10 млн. Половина из этого должна была отойти супруге при разводе. Оказалось, что некогда влюбленным было что делить — квартиру, дом, участок земли и три автомобиля.



Делиться мужчина не хотел. Он предложил приставу ₽50 000 за то, чтобы он отозвал иск экс-супруги. Пристав мзду сразу не взял. Он сообщил о попытке подкупа своему начальству, а те — передали сигнал в ФСБ. В итоге, взяткодателя оперативники схватили с поличным — в момент передачи наличных.



Суд признал жадину из Белорецка виновным в попытке подкупа судебного пристава. За это преступление ему назначен шестикратный сумме взятки штраф — ₽300 000.