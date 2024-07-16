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Развод жадного мужчины обернулся визитом ФСБ в Башкирии

Развод жадного мужчины обернулся визитом ФСБ в Башкирии

16 июля 2024, 09:44
Фото: 1MI
В Белорецке вынесен приговор мужчине за попытку передать взятку судебному приставу за отзыв искового заявления, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

Судебного пристава в Башкирии пытались подкупить из-за весьма нетривиальной причины. Мужчина при разводе не хотел делить со своей будущей экс-супругой нажитое непосильным трудом. За годы брака у пары скопилось имущества на ₽10 млн. Половина из этого должна была отойти супруге при разводе. Оказалось, что некогда влюбленным было что делить — квартиру, дом, участок земли и три автомобиля.

Делиться мужчина не хотел. Он предложил приставу ₽50 000 за то, чтобы он отозвал иск экс-супруги. Пристав мзду сразу не взял. Он сообщил о попытке подкупа своему начальству, а те — передали сигнал в ФСБ. В итоге, взяткодателя оперативники схватили с поличным — в момент передачи наличных.

Суд признал жадину из Белорецка виновным в попытке подкупа судебного пристава. За это преступление ему назначен шестикратный сумме взятки штраф — ₽300 000.

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