Ювелирного вора поймали в Башкирии

Posted 30 октября, 12:21
Published 30 октября, 12:21
Modified 30 октября, 12:23
Updated 30 октября, 12:23
В селе Тапытково участились случаи взлома и краж в частных домах. Как стало известно, похитителем имущества оказался ранее судимый 31-летний местный житель. В ходе следствия выяснилось, что мужчина длительное время помышлял воровством. Большая часть преступлений происходила на территории садового товарищества.
У обвиненного было своя схема кражи: когда хозяев не было дома, он проникал внутрь с помощью инструментов, находившихся на территории, открывал двери или окна и заходил внутрь. После того, как он собрал все ценные вещи по дому, преступник возвращал все приспособления взлома на места для скрытия следов. Среди всего украденного чаще всего были ювелирные украшения.
Однако «хитрый лис» не смог спастись от наказания. Совсем скоро при совершении очередной кражи, мужчина был пойман на месте преступления сотрудниками полиции. При нем была обнаружена пачка мёда и массажёр для глаз.
— На данный момент по отношению пойманного возбуждено три уголовных дела за кражи. Оперативная работа продолжается и совсем скоро будет установлены все факты преступной деятельности вора, — сообщили в ведомстве.
Ранее Mkset сообщил про банду воров из Стерлитамака, которые совершили дерзкую кражу.