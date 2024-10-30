Ювелирного вора поймали в Башкирии

У обвиненного было своя схема кражи: когда хозяев не было дома, он проникал внутрь с помощью инструментов, находившихся на территории, открывал двери или окна и заходил внутрь. После того, как он собрал все ценные вещи по дому, преступник возвращал все приспособления взлома на места для скрытия следов. Среди всего украденного чаще всего были ювелирные украшения.