mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 октября, 12:21

Published 30 октября, 12:21

Modified 30 октября, 12:23

Updated 30 октября, 12:23

Ювелирного вора поймали в Башкирии

Ювелирного вора поймали в Башкирии

30 октября 2024, 12:21
Фото: 1MI.
Полицейские задержали жителя села на месте преступления, сообщила пресс-служба МВД Башкортостана в среду, 30 октября.

В селе Тапытково участились случаи взлома и краж в частных домах. Как стало известно, похитителем имущества оказался ранее судимый 31-летний местный житель. В ходе следствия выяснилось, что мужчина длительное время помышлял воровством. Большая часть преступлений происходила на территории садового товарищества.

У обвиненного было своя схема кражи: когда хозяев не было дома, он проникал внутрь с помощью инструментов, находившихся на территории, открывал двери или окна и заходил внутрь. После того, как он собрал все ценные вещи по дому, преступник возвращал все приспособления взлома на места для скрытия следов. Среди всего украденного чаще всего были ювелирные украшения.

Грабитель ранил продавщицу в Уфе
Узнать подробнее

Однако «хитрый лис» не смог спастись от наказания. Совсем скоро при совершении очередной кражи, мужчина был пойман на месте преступления сотрудниками полиции. При нем была обнаружена пачка мёда и массажёр для глаз.

Фото: https://t.me/mvd_rb

— На данный момент по отношению пойманного возбуждено три уголовных дела за кражи. Оперативная работа продолжается и совсем скоро будет установлены все факты преступной деятельности вора, — сообщили в ведомстве.

Ранее Mkset сообщил про банду воров из Стерлитамака, которые совершили дерзкую кражу.

Читайте также:
Гонки на трассе привели к смерти в БашкирииСонный завтрак переполошил Уфу
#Происшествия#Башкирия#Уфа#Мошенничество#Стерлитамак#Уголовное дело#Башкортостан#Полиция#Мошенники#Россия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Воровство#Мёд#Салават#Преступник#Нефтекамск#Преступление#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Арест#Мелеуз#Инциденты#Имущество#Вор#Частные дома#Частный дом#Ущерб имуществу#Хищение имущества
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика