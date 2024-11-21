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Хлопок

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Ноябрь
Видео. В Башкирии взорвался грузовик
21 ноября, 14:30
Октябрь
Видео. Жильцам взорванного в Уфе дома выплатят компенсации
14 октября, 08:26
Срочно. В уфимской многоэтажке прогремел взрыв
13 октября, 05:19
Август
Пострадавшим в Стерлитамаке готовят вертолёт на Уфу
19 августа, 08:31
Взрыв в Стерлитамаке — что известно к этому часу
19 августа, 07:57
Срочно. Взрыв на химзаводе в Башкирии попал на видео
19 августа, 07:26
Назван виновник взрыва в Стерлитамаке
13 августа, 09:57
Июль
Взорванный газом подъезд дома восстановят в Башкирии
Очередную встречу с жильцами дома, в котором произошёл хлопок бытового газа, провели в Стерлитамаке, отчитался в своих соцсетях градоначальник Рустем Газизов.
11 июля, 12:34
Появилась неожиданная версия взрыва газа в Стерлитамаке
Стали известны первые результаты расследования хлопка бытового газа в Башкортостане, сообщает Гострудинспекция региона.
4 июля, 09:58
Пострадавших при взрыве в Стерлитамаке отправили санавиацией в Уфу
3 июля, 04:37
Власти Стерлитамака встретились с жильцами «взорвавшегося» дома
Открытую встречу с жильцами дома, где случился хлопок бытового газа, провели в Стерлитамаке, сообщает МЧС региона.
2 июля, 11:59
Выбило двери, стены в трещинах: как выглядит дом после взрыва в Башкирии
Оперативные службы региона опубликовали кадры с места взрыва бытового газа в стерлитамакской девятиэтажке.
2 июля, 09:48
Мэр Стерлитамака выехал к месту взрыва газа
Глава стерлитамакской администрации Рустем Газизов отчитался о трагедии со взрывом газа в одной из городских многоэтажек, видео с места происшествия опубликовал мэр в своих соцсетях.
2 июля, 08:50
Женщина погибла при взрыве газа в Стерлитамаке
Семеро пострадавших попали в больницу и один человек погиб при взрыве газа в городе Стерлитамаке, сообщает МЧС Республики Башкортостан.
2 июля, 08:38
Прокуратура после взрыва газа начала проверку в Башкирии
Надзорный орган инициировал доследственную проверку по факту трагедии в Стерлитамаке, сообщает пресс-служба ведомства.
2 июля, 08:31
Июнь
Целый дом едва не взлетел на воздух в Уфе
Большой баллон с пропановым газом из горящей постройки успели вынести, рискуя собой, уфимские огнеборцы.
30 июня, 06:32
Май
30 человек вывели из горящего дома в Уфе
В столице Башкирии в понедельник, 27 мая, огнеборцы тушат пожар в многоквартирном доме по улице Российской, 171. Об этом сообщают очевидцы.
27 мая, 04:01
Апрель
Взрыв в Уфе: реакция горожан на ЧП в Цыганской поляне
26 апреля в уфимском районе Цыганская поляна прогремел хлопок. Что известно к этому часу и как на случившееся реагируют жители столицы Башкирии.
27 апреля, 07:05
Март
Выбило окна и двери: в пятиэтажке Башкирии произошел хлопок газа
В Салавате мужчина пострадал при хлопке бытового газа. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.
30 марта, 04:39

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