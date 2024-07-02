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Posted Сегодня, 08:31

Published Сегодня, 08:31

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

Прокуратура после взрыва газа начала проверку в Башкирии

Прокуратура после взрыва газа начала проверку в Башкирии

2 июля 2024, 08:31
Фото: МЧС
Надзорный орган инициировал доследственную проверку по факту трагедии в Стерлитамаке, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, во вторник, 2 июля, в многоэтажке по улице Артёма произошёл взрыв бытового газа. В результате происшествия в больнице оказалось семеро жильцов, в том числе двое детей и два сотрудника газовой службы. Ещё одна женщина погибла.

Мощная ударная волна выбила окна и двери в одной из квартир, а также железный вход в подъезд. МЧС Башкортостана опубликовало первые кадры с места происшествия.

Фото: МЧС

Сотрудники прокуратуры сейчас пытаются выяснить, что именно привело к инциденту. Кроме того, надзорное ведомство проверяет, как соблюдалась техника безопасности в доме. На месте продолжают работать другие оперативные службы. Известно, что к дому также выехал первый зампрокурора Башкортостана.

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