Прокуратура после взрыва газа начала проверку в Башкирии

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Напомним, во вторник, 2 июля, в многоэтажке по улице Артёма произошёл взрыв бытового газа. В результате происшествия в больнице оказалось семеро жильцов, в том числе двое детей и два сотрудника газовой службы. Ещё одна женщина погибла.
Мощная ударная волна выбила окна и двери в одной из квартир, а также железный вход в подъезд. МЧС Башкортостана опубликовало первые кадры с места происшествия.
Сотрудники прокуратуры сейчас пытаются выяснить, что именно привело к инциденту. Кроме того, надзорное ведомство проверяет, как соблюдалась техника безопасности в доме. На месте продолжают работать другие оперативные службы. Известно, что к дому также выехал первый зампрокурора Башкортостана.