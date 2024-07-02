Прокуратура после взрыва газа начала проверку в Башкирии

Сотрудники прокуратуры сейчас пытаются выяснить, что именно привело к инциденту. Кроме того, надзорное ведомство проверяет, как соблюдалась техника безопасности в доме. На месте продолжают работать другие оперативные службы. Известно, что к дому также выехал первый зампрокурора Башкортостана.