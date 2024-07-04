mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:58

Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

Обнародована новая версия трагедии со взрывом в Башкирии

Появилась неожиданная версия взрыва газа в Стерлитамаке

4 июля 2024, 09:58
Фото: МЧС

Обнародована новая версия трагедии со взрывом в Башкирии

Стали известны первые результаты расследования хлопка бытового газа в Башкортостане, сообщает Гострудинспекция региона.

Напомним, трагедия случилась в Стерлитамаке в минувший вторник, 2 июля. Взрыв в одной из квартир унёс жизнь женщины, пострадали ещё шестеро человек, в том числе десятилетний ребёнок. Mkset также стало известно, что четверых пациентов на санавиации доставили в Уфу.

По данным надзорного ведомства, ещё до взрыва жильцы пожаловались в аварийную службу на сильный запах газа в подъезде. Для устранения утечки на место отправили двоих газовиков. Те перекрыли кран на стояке первого подъезда и направились в квартиру, где зафиксировали наибольшую концентрацию газа.

Сотрудники газораспределительной службы дождались хозяйку жилища, после чего зашли с ней в квартиру — именно тогда и случился взрыв газа. Известно, что членам бригады было 57 и 26 лет. Ранее в соцсетях появилась беседа с одним из пострадавших газовиков.

Расследование трагического инцидента в данный момент продолжается. Mkset сообщал о возбуждении уголовного дела, которым занимаются башкортостанское управление Следственного комитета и региональная прокуратура.

Читайте также:
Пострадавших при взрыве в Стерлитамаке отправили санавиацией в УфуЖильцы многоэтажки в Стерлитамаке вернулись домой после взрыва«Хлопнуло — начал голову тушить, вылез в подъезд»: газовщик пережил взрыв в Башкирии
#Общество#Происшествия#Стерлитамак#Авария#Башкортостан#ЖКХ#Коммунальные услуги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Спасатели#Взрыв#Погибшие#Хлопок#Газ#Пострадавшие#Инциденты#Гибель#Взрыв газа в Стерлитамаке
Подпишитесь
По Башкирии запретили ездить фурам
Сегодня, 09:49
Пацана из Питера спасли в Уфе
Сегодня, 09:34
Радий Хабиров подписал важный указ про детей
Сегодня, 09:24
Видео. Рыбу — дракона поймали в Башкирии
Сегодня, 09:22
Цифровые системы придут на помощь российским застройщикам
Сегодня, 10:11