Появилась неожиданная версия взрыва газа в Стерлитамаке

Сотрудники газораспределительной службы дождались хозяйку жилища, после чего зашли с ней в квартиру — именно тогда и случился взрыв газа. Известно, что членам бригады было 57 и 26 лет. Ранее в соцсетях появилась беседа с одним из пострадавших газовиков.