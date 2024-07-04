Появилась неожиданная версия взрыва газа в Стерлитамаке

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
По данным надзорного ведомства, ещё до взрыва жильцы пожаловались в аварийную службу на сильный запах газа в подъезде. Для устранения утечки на место отправили двоих газовиков. Те перекрыли кран на стояке первого подъезда и направились в квартиру, где зафиксировали наибольшую концентрацию газа.
Сотрудники газораспределительной службы дождались хозяйку жилища, после чего зашли с ней в квартиру — именно тогда и случился взрыв газа. Известно, что членам бригады было 57 и 26 лет. Ранее в соцсетях появилась беседа с одним из пострадавших газовиков.
Расследование трагического инцидента в данный момент продолжается. Mkset сообщал о возбуждении уголовного дела, которым занимаются башкортостанское управление Следственного комитета и региональная прокуратура.