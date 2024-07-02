Женщина погибла при взрыве газа в Стерлитамаке

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
На месте трагедии продолжают работать оперативные службы, в том числе спасатели. Из здания вывели 80 человек. Среди пострадавших — два ребёнка.
Прокуратура региона ранее также сообщала, что в результате инцидента травмировались два сотрудника газовой службы. Предположительно, они пытались устранить утечку ещё до хлопка.
По данным МЧС, пожара в доме не случилось. Сам же взрыв произошёл в квартире на втором этаже дома. Спасатели также опубликовали кадры с места происшествия.
Ранее Mkset сообщал о том, что по факту происшествия проверку начала прокуратура региона.