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Posted Сегодня, 08:38

Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

Женщина погибла при взрыве газа в Стерлитамаке

Женщина погибла при взрыве газа в Стерлитамаке

2 июля 2024, 08:38
Фото: МЧС
Семеро пострадавших попали в больницу и один человек погиб при взрыве газа в городе Стерлитамаке, сообщает МЧС Республики Башкортостан.

На месте трагедии продолжают работать оперативные службы, в том числе спасатели. Из здания вывели 80 человек. Среди пострадавших — два ребёнка.

Прокуратура региона ранее также сообщала, что в результате инцидента травмировались два сотрудника газовой службы. Предположительно, они пытались устранить утечку ещё до хлопка.

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По данным МЧС, пожара в доме не случилось. Сам же взрыв произошёл в квартире на втором этаже дома. Спасатели также опубликовали кадры с места происшествия.

Ранее Mkset сообщал о том, что по факту происшествия проверку начала прокуратура региона.

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