Взрыв в Стерлитамаке — что известно к этому часу

Администрация Стерлитамака сообщает как минимум о троих пострадавших при взрыве. Все они были госпитализированы, сейчас потерпевшие находятся под наблюдением врачей. Как стало известно Mkset в Минздраве Башкирии, состояние пострадавших оценивается как тяжёлое, за их жизни борются врачи. Пациенты — мужчины 50, 44 и 36 лет.