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Posted Сегодня, 07:57

Published Сегодня, 07:57

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

Три человека пострадали при взрыве в Башкирии

Взрыв в Стерлитамаке — что известно к этому часу

19 августа 2024, 07:57
Фото: МЧС России

Три человека пострадали при взрыве в Башкирии

Крупный техногенный пожар из-за разгерметизации системы с последующим горением тушат спасатели в промзоне Стерлитамака.

Инцидент случился утром понедельника, 19 августа. По словам очевидцев, всё случилось около 11:30. Горожане услышали оглушительный хлопок, после чего в небо поднялся густой дым. Местные жители сперва посчитали, что началось землетрясение. На самом деле имела место разгерметизация системы с последующим горением.

Видео: соцсети

Вскоре после происшествия в сети появилось видео момента взрыва. На кадрах видно, как пламя моментально охватывает площадь вдоль трубопровода.

Видео: соцсети

МЧС России, комментируя происшествие, назвало причиной инцидента разгерметизацию с последующим горением сжиженного газа.

Администрация Стерлитамака сообщает как минимум о троих пострадавших при взрыве. Все они были госпитализированы, сейчас потерпевшие находятся под наблюдением врачей. Как стало известно Mkset в Минздраве Башкирии, состояние пострадавших оценивается как тяжёлое, за их жизни борются врачи. Пациенты — мужчины 50, 44 и 36 лет.

Ликвидацией последствий занимаются около 20 пожарных на шести машинах.

UPD:

— К 13:27 МЧС сообщает о локализации пожара.

— Следственный комитет республики возбудил по факту происшествия уголовное дело.

Материал пополняется.

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