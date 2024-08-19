Взрыв в Стерлитамаке — что известно к этому часу

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Инцидент случился утром понедельника, 19 августа. По словам очевидцев, всё случилось около 11:30. Горожане услышали оглушительный хлопок, после чего в небо поднялся густой дым. Местные жители сперва посчитали, что началось землетрясение. На самом деле имела место разгерметизация системы с последующим горением.
Вскоре после происшествия в сети появилось видео момента взрыва. На кадрах видно, как пламя моментально охватывает площадь вдоль трубопровода.
МЧС России, комментируя происшествие, назвало причиной инцидента разгерметизацию с последующим горением сжиженного газа.
Администрация Стерлитамака сообщает как минимум о троих пострадавших при взрыве. Все они были госпитализированы, сейчас потерпевшие находятся под наблюдением врачей. Как стало известно Mkset в Минздраве Башкирии, состояние пострадавших оценивается как тяжёлое, за их жизни борются врачи. Пациенты — мужчины 50, 44 и 36 лет.
Ликвидацией последствий занимаются около 20 пожарных на шести машинах.
UPD:
— К 13:27 МЧС сообщает о локализации пожара.
— Следственный комитет республики возбудил по факту происшествия уголовное дело.
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