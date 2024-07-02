Власти Стерлитамака встретились с жильцами «взорвавшегося» дома

Напомним, во вторник, 2 июля, взрыв в многоэтажке унёс жизнь женщины. Кроме того, шестеро человека, включая двоих детей и сотрудников аварийно-спасательной службы, попали в больницу. Ударная волна выбила окна и двери на двух этажах и сильно повредила дверь подъезда.