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Posted Сегодня, 11:59

Published Сегодня, 11:59

Modified Сегодня, 12:01

Updated Сегодня, 12:01

В Башкирии оценивают ущерб от взрыва газа

Власти Стерлитамака встретились с жильцами «взорвавшегося» дома

2 июля 2024, 11:59
Фото: МЧС

В Башкирии оценивают ущерб от взрыва газа

Открытую встречу с жильцами дома, где случился хлопок бытового газа, провели в Стерлитамаке, сообщает МЧС региона.

Напомним, во вторник, 2 июля, взрыв в многоэтажке унёс жизнь женщины. Кроме того, шестеро человека, включая двоих детей и сотрудников аварийно-спасательной службы, попали в больницу. Ударная волна выбила окна и двери на двух этажах и сильно повредила дверь подъезда.

Встреча прошла в школе №33, где организовали пункт временного размещения для эвакуированных жильцов. С горожанами встретился мэр города Рустем Газизов и представители оперативных служб, в том числе психолог МЧС. Пострадавшим пообещали уладить все вопросы с работодателями и другие бюрократические моменты.

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Как пояснили в пресс-службе МЧС, вечером 2 июля также состоится заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В самом доме проводится техническая оценка ущерба от произошедшего. Ранее Mkset публиковал кадры того, как выглядят подъезд и квартиры после взрыва.

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