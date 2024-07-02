Власти Стерлитамака встретились с жильцами «взорвавшегося» дома

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Напомним, во вторник, 2 июля, взрыв в многоэтажке унёс жизнь женщины. Кроме того, шестеро человека, включая двоих детей и сотрудников аварийно-спасательной службы, попали в больницу. Ударная волна выбила окна и двери на двух этажах и сильно повредила дверь подъезда.
Встреча прошла в школе №33, где организовали пункт временного размещения для эвакуированных жильцов. С горожанами встретился мэр города Рустем Газизов и представители оперативных служб, в том числе психолог МЧС. Пострадавшим пообещали уладить все вопросы с работодателями и другие бюрократические моменты.
Как пояснили в пресс-службе МЧС, вечером 2 июля также состоится заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В самом доме проводится техническая оценка ущерба от произошедшего. Ранее Mkset публиковал кадры того, как выглядят подъезд и квартиры после взрыва.