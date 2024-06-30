Целый дом едва не взлетел на воздух в Уфе

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Инцидент случился в ночь на воскресенье, 30 июня. Огонь охватил дом в микрорайоне Шакша, помимо жилой постройки пламя также перекинулось на гараж и сарай. О пожаре в оперативные службы сообщили очевидцы. По прибытии спасателям рассказали, что в одной из построек лежит 50-литровый баллон с газом — во время пожаров они крайне опасны и могут привести к взрыву.
Хозяин дома успел надышаться угарным газом, пока выбирался из дома и пытался самостоятельно его затушить. Врачи осмотрели 41-летнего мужчины и оказали помощь, однако от госпитализации он решил отказаться. Что привело к пожару — выясняется.