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Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Целый дом едва не взлетел на воздух в Уфе

Целый дом едва не взлетел на воздух в Уфе

30 июня 2024, 06:32
Фото: МЧС
Большой баллон с пропановым газом из горящей постройки успели вынести, рискуя собой, уфимские огнеборцы.

Инцидент случился в ночь на воскресенье, 30 июня. Огонь охватил дом в микрорайоне Шакша, помимо жилой постройки пламя также перекинулось на гараж и сарай. О пожаре в оперативные службы сообщили очевидцы. По прибытии спасателям рассказали, что в одной из построек лежит 50-литровый баллон с газом — во время пожаров они крайне опасны и могут привести к взрыву.

Фото: МЧС

Хозяин дома успел надышаться угарным газом, пока выбирался из дома и пытался самостоятельно его затушить. Врачи осмотрели 41-летнего мужчины и оказали помощь, однако от госпитализации он решил отказаться. Что привело к пожару — выясняется.

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