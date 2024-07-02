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Мэр Стерлитамака выехал к месту взрыва газа

Мэр Стерлитамака выехал к месту взрыва газа

2 июля 2024, 08:50
Фото: Рустем Газизов/Vk
Глава стерлитамакской администрации Рустем Газизов отчитался о трагедии со взрывом газа в одной из городских многоэтажек, видео с места происшествия опубликовал мэр в своих соцсетях.

Напомним, хлопок бытового газа случился на втором этаже дома по улице Артёма, 150. Взрыв был настолько мощным, что выбил железную дверь подъезда, перед которой находилась мать с двумя детьми. Семерых пострадавших увезли в больницу, одна женщина погибла.

Видео: Рустем Газизов/Vk
— Все экстренные службы на месте, развёрнут оперативный штаб. Сейчас проводим оценку состояния жилого дома, разбираемся в причинах происшествия, — сказал Газизов.

Ранее Mkset сообщал о том, что по факту аварии началась доследственная проверка.

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