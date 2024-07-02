Мэр Стерлитамака выехал к месту взрыва газа

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Напомним, хлопок бытового газа случился на втором этаже дома по улице Артёма, 150. Взрыв был настолько мощным, что выбил железную дверь подъезда, перед которой находилась мать с двумя детьми. Семерых пострадавших увезли в больницу, одна женщина погибла.
— Все экстренные службы на месте, развёрнут оперативный штаб. Сейчас проводим оценку состояния жилого дома, разбираемся в причинах происшествия, — сказал Газизов.
Ранее Mkset сообщал о том, что по факту аварии началась доследственная проверка.