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Published Сегодня, 07:26

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Updated Сегодня, 08:37

Взрыв на химзаводе в Башкирии попал на видео

Взрыв на химзаводе в Башкирии попал на видео

19 августа 2024, 07:26
Фото: соцсети
Крупный пожар тушат спасатели в промзоне Стерлитамака, сообщают очевидцы.

Инцидент произошёл утром понедельника, 19 августа. Читатель Mkset рассказал, что слышал взрыв, после чего в небе появился чёрный столб дыма.

— Очень испугались, первая мысль была, что землетрясение началось, — поделился горожанин.
Видео: соцсети

Утверждается, что взрыв произошёл на трубопроводе местного химзавода. Telegram-каналы публикуют кадры момента происшествия с камер видеонаблюдения. На них можно заметить, что пламя моментально охватило достаточно большую площадь.

На месте работают оперативные службы. Mkset обратился за комментарием в МЧС Башкортостана.

UPD: Администрация города к 12:30 сообщает о троих пострадавших при происшествии.
UPD: По данным МЧС имела место разгерметизация системы с последующим горением.

Читайте далее — Взрыв в Стерлитамаке — что известно к этому часу

Видео: соцсети

Ранее в Туймазинском районе произошёл пожар в цеху предприятия «Технохим». Пламя охватило бочки с консервационным маслом, после чего объяло всё здание.

Химзавод горит в Башкирии
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