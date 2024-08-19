Взрыв на химзаводе в Башкирии попал на видео

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Инцидент произошёл утром понедельника, 19 августа. Читатель Mkset рассказал, что слышал взрыв, после чего в небе появился чёрный столб дыма.
— Очень испугались, первая мысль была, что землетрясение началось, — поделился горожанин.
Утверждается, что взрыв произошёл на трубопроводе местного химзавода. Telegram-каналы публикуют кадры момента происшествия с камер видеонаблюдения. На них можно заметить, что пламя моментально охватило достаточно большую площадь.
На месте работают оперативные службы. Mkset обратился за комментарием в МЧС Башкортостана.
UPD: Администрация города к 12:30 сообщает о троих пострадавших при происшествии.
UPD: По данным МЧС имела место разгерметизация системы с последующим горением.
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