Пострадавших при взрыве в Стерлитамаке отправили санавиацией в Уфу

Ранее Mkset сообщал о том, что жильцов дома в Стерлитамаке, где произошёл взрыв, начали постепенно заселять обратно. При этом, у людей есть возможность на время остаться в пункте размещения. Три подъезда признали безопасными, в ещё одном пока не оказывается снабжение коммунальными ресурсами.