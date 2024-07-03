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Пострадавших при взрыве в Стерлитамаке отправили санавиацией в Уфу

Пострадавших при взрыве в Стерлитамаке отправили санавиацией в Уфу

3 июля 2024, 04:37
Фото: 1MI
В Республиканский ожоговый центр в Уфе с помощью санавиации доставили четверых пострадавших при хлопке бытового газа, сообщили Mkset в Минздраве региона.

Напомним, всего при взрыве пострадали шестеро человек, среди которых — ребёнок и двое сотрудников аварийной службы. Ещё одна женщина получила несовместимые с жизнью травмы и погибла.

Состояние двоих пациентов, доставленных в столицу, сейчас оценивается как крайне тяжёлое. Чуть более стабильное, но такде достаточно тяжёлое, — ещё у одного пострадавшего. В средне-тяжёлом состоянии также находится четвёртый пациент. Врачи продолжают бороться за жизнь пострадавших.

Жильцы многоэтажки в Стерлитамаке вернулись домой после взрыва
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Ранее Mkset сообщал о том, что жильцов дома в Стерлитамаке, где произошёл взрыв, начали постепенно заселять обратно. При этом, у людей есть возможность на время остаться в пункте размещения. Три подъезда признали безопасными, в ещё одном пока не оказывается снабжение коммунальными ресурсами.

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