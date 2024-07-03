Пострадавших при взрыве в Стерлитамаке отправили санавиацией в Уфу

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
Modified Сегодня, 04:39
Updated Сегодня, 04:39
Напомним, всего при взрыве пострадали шестеро человек, среди которых — ребёнок и двое сотрудников аварийной службы. Ещё одна женщина получила несовместимые с жизнью травмы и погибла.
Состояние двоих пациентов, доставленных в столицу, сейчас оценивается как крайне тяжёлое. Чуть более стабильное, но такде достаточно тяжёлое, — ещё у одного пострадавшего. В средне-тяжёлом состоянии также находится четвёртый пациент. Врачи продолжают бороться за жизнь пострадавших.
Ранее Mkset сообщал о том, что жильцов дома в Стерлитамаке, где произошёл взрыв, начали постепенно заселять обратно. При этом, у людей есть возможность на время остаться в пункте размещения. Три подъезда признали безопасными, в ещё одном пока не оказывается снабжение коммунальными ресурсами.