Взорванный газом подъезд дома восстановят в Башкирии

Напомним, трагедия произошла 2 июля. Мощный взрыв прогремел в многоэтажке по улице Артёма, 150. Жильцы пожаловались в аварийную службу на сильный запах газа в подъезде. Выявив квартиру-источник утечки, газовики вместе с хозяйкой вошли в жилище — после открытия двери тут же произошёл хлопок. Женщина погибла на месте, шестеро человек увезли в больницу.