Взорванный газом подъезд дома восстановят в Башкирии

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Напомним, трагедия произошла 2 июля. Мощный взрыв прогремел в многоэтажке по улице Артёма, 150. Жильцы пожаловались в аварийную службу на сильный запах газа в подъезде. Выявив квартиру-источник утечки, газовики вместе с хозяйкой вошли в жилище — после открытия двери тут же произошёл хлопок. Женщина погибла на месте, шестеро человек увезли в больницу.
В ходе встречи чиновник заявил, что первый подъезд — тот самый, где случился взрыв — эксперты признали ограниченно работоспособным. Тем не менее, там необходимо провести серьёзные ремонтные работы. Самое главное — укрепить несущую железнобетонную стену, а также восстановить лестницы и шахту лифта.
Впереди также назначена ещё одна строительно-техническая экспертиза. Подрядные организации оценили имущественный ущерб, в течение двух недель обещается вынести решение по каждой повреждённой квартире. Следующая встреча с жильцами должна пройти во второй половине июля.
Ранее Mkset сообщал о том, что в городе без газа на несколько дней останутся почти 1500 человек. После трагического происшествия в Стерлитамаке проводят ремонтируют газораспределительные сети.