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Published Сегодня, 12:34

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Updated Сегодня, 13:13

Взорванный газом подъезд дома восстановят в Башкирии

Взорванный газом подъезд дома восстановят в Башкирии

11 июля 2024, 12:34
Фото: Vk/Рустем Газизов
Очередную встречу с жильцами дома, в котором произошёл хлопок бытового газа, провели в Стерлитамаке, отчитался в своих соцсетях градоначальник Рустем Газизов.

Напомним, трагедия произошла 2 июля. Мощный взрыв прогремел в многоэтажке по улице Артёма, 150. Жильцы пожаловались в аварийную службу на сильный запах газа в подъезде. Выявив квартиру-источник утечки, газовики вместе с хозяйкой вошли в жилище — после открытия двери тут же произошёл хлопок. Женщина погибла на месте, шестеро человек увезли в больницу.

В ходе встречи чиновник заявил, что первый подъезд — тот самый, где случился взрыв — эксперты признали ограниченно работоспособным. Тем не менее, там необходимо провести серьёзные ремонтные работы. Самое главное — укрепить несущую железнобетонную стену, а также восстановить лестницы и шахту лифта.

Впереди также назначена ещё одна строительно-техническая экспертиза. Подрядные организации оценили имущественный ущерб, в течение двух недель обещается вынести решение по каждой повреждённой квартире. Следующая встреча с жильцами должна пройти во второй половине июля.

После взрыва газа в Стерлитамаке его отключат у 1500 человек
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Ранее Mkset сообщал о том, что в городе без газа на несколько дней останутся почти 1500 человек. После трагического происшествия в Стерлитамаке проводят ремонтируют газораспределительные сети.

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