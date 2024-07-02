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Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Появились кадры изнутри дома в Стерлитамаке после взрыва

Выбило двери, стены в трещинах: как выглядит дом после взрыва в Башкирии

2 июля 2024, 09:48
Фото: МЧС

Появились кадры изнутри дома в Стерлитамаке после взрыва

Оперативные службы региона опубликовали кадры с места взрыва бытового газа в стерлитамакской девятиэтажке.

Как видно на кадрах, ударная волна от взрыва выбила даже железный вход подъезда. Можно заметить, что дверь держится только на нижней петле и сломанном доводчике.

Видео: прокуратура

Кроме того, повреждены были двери квартир на первом и втором этажах. Не уцелел и лифтовой портал, оказавшийся сильно помятым.

По всему подъезду разбросаны обломки. На лестничной клетке можно заметить трещины в стенах, серьёзно повредились и перегородки в квартирах.

Видео: Следком

Напомним, инцидент случился в городе 2 июля, во вторник. В одной из квартир произошёл взрыв бытового газа. На данный момент известно об одном погибшем и как минимум шестерых пострадавших, в числе которых двое сотрудников газовой службы и двое детей. По факту происшествия заведено уголовное дело.

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