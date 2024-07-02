Выбило двери, стены в трещинах: как выглядит дом после взрыва в Башкирии

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Как видно на кадрах, ударная волна от взрыва выбила даже железный вход подъезда. Можно заметить, что дверь держится только на нижней петле и сломанном доводчике.
Кроме того, повреждены были двери квартир на первом и втором этажах. Не уцелел и лифтовой портал, оказавшийся сильно помятым.
По всему подъезду разбросаны обломки. На лестничной клетке можно заметить трещины в стенах, серьёзно повредились и перегородки в квартирах.
Напомним, инцидент случился в городе 2 июля, во вторник. В одной из квартир произошёл взрыв бытового газа. На данный момент известно об одном погибшем и как минимум шестерых пострадавших, в числе которых двое сотрудников газовой службы и двое детей. По факту происшествия заведено уголовное дело.