Выбило двери, стены в трещинах: как выглядит дом после взрыва в Башкирии

Напомним, инцидент случился в городе 2 июля, во вторник. В одной из квартир произошёл взрыв бытового газа. На данный момент известно об одном погибшем и как минимум шестерых пострадавших, в числе которых двое сотрудников газовой службы и двое детей. По факту происшествия заведено уголовное дело.