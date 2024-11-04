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Героизм

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Ноябрь
Отца бойца ЧВК «Вагнер» наградили в Башкирии
4 ноября, 07:25
Октябрь
Видео. В Башкирии полицейский спас семью из огненного пекла
30 октября, 06:36
Танкиста спасли от страданий в Башкирии
24 октября, 10:05
Поезд Победы прибудет в Уфу
22 октября, 04:10
Путин наградил рядового уфимца
21 октября, 07:05
Отец пяти детей получил орден Мужества в Башкирии
8 октября, 06:07
Сентябрь
Путин наградил бойца из Башкирии орденом Мужества
25 сентября, 04:29
Путин отметил героизм жителя Башкирии
20 сентября, 09:47
Отважный сосед спас трех сестер в Башкирии
18 сентября, 15:16
Полгода на СВО продержался агроном из Башкирии
18 сентября, 05:35
Спящего ребенка из пожара на руках вынес выходной спасатель в Башкирии
9 сентября, 09:39
Подвиг массажиста увековечили в Башкирии
4 сентября, 10:01
Август
Путин благословил на бой добровольца из Башкирии
27 августа, 09:26
Трижды кавалер ордена Мужества получил новую награду в Башкирии
26 августа, 08:46
Башкирский боец получил награду за танки ВСУ
15 августа, 10:10
Июль
Спикер Башкирии похоронил бойца СВО
На церемонии прощания руководитель регионального парламента Константин Толкачев передал матери земляка награду, сообщает пресс-служба Курултая Республики Башкортостан.
17 июля, 10:41

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