Танкиста спасли от страданий в Башкирии

Posted 24 октября, 10:05
Published 24 октября, 10:05
Modified 24 октября, 10:16
Updated 24 октября, 10:16
В поликлинику села Верхние-Татышлы пришел мужчина с осколочным ранением, боец СВО. Как стало известно солдат вел танк до пункта назначения, но на него напал дрон. Произошел взрыв, и танкист получил увечья, но благодаря своей стойкости смог остаться в живых. Получив отпуск, танкист приехал домой в Башкирию. Тут его начал тревожить осколок, застрявший в области правого запястья. Рана приносила боль, при этом двигать рукой стало невозможно, а чуть позже появилось воспаление. Отдыхавшему пришлось обратиться за помощью к врачам.
Не дожидаясь последствий, сельские медики провели сложную операцию по извлечению инородного предмета. Сложность процесса заключалась в месте нахождения осколка, который мог задеть сухожилия, артерии и нервы руки. Если солдат не обратился бы за помощью, ткани конечности могли получить серьезные повреждения.
— Оперировали солдата опытные специалисты, удалившие успешно осколок. На данный момент с руки танкиста сняли швы и уже здоровым он вернулся в зону боевых действий, — отметили сотрудники Минздрава Республики Башкортостан.