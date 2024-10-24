Танкиста спасли от страданий в Башкирии

В поликлинику села Верхние-Татышлы пришел мужчина с осколочным ранением, боец СВО. Как стало известно солдат вел танк до пункта назначения, но на него напал дрон. Произошел взрыв, и танкист получил увечья, но благодаря своей стойкости смог остаться в живых. Получив отпуск, танкист приехал домой в Башкирию. Тут его начал тревожить осколок, застрявший в области правого запястья. Рана приносила боль, при этом двигать рукой стало невозможно, а чуть позже появилось воспаление. Отдыхавшему пришлось обратиться за помощью к врачам.