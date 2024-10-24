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Posted 24 октября, 10:05

Published 24 октября, 10:05

Modified 24 октября, 10:16

Updated 24 октября, 10:16

Врачи прооперировали бойца СВО в Башкортостане

Танкиста спасли от страданий в Башкирии

24 октября 2024, 10:05
Фото: 1MI

Врачи прооперировали бойца СВО в Башкортостане

Сельские медики провели успешную операцию при извлечении осколка у танкиста, сообщила пресс-служба регионального Минздрава в четверг, 24 октября.

В поликлинику села Верхние-Татышлы пришел мужчина с осколочным ранением, боец СВО. Как стало известно солдат вел танк до пункта назначения, но на него напал дрон. Произошел взрыв, и танкист получил увечья, но благодаря своей стойкости смог остаться в живых. Получив отпуск, танкист приехал домой в Башкирию. Тут его начал тревожить осколок, застрявший в области правого запястья. Рана приносила боль, при этом двигать рукой стало невозможно, а чуть позже появилось воспаление. Отдыхавшему пришлось обратиться за помощью к врачам.

Не дожидаясь последствий, сельские медики провели сложную операцию по извлечению инородного предмета. Сложность процесса заключалась в месте нахождения осколка, который мог задеть сухожилия, артерии и нервы руки. Если солдат не обратился бы за помощью, ткани конечности могли получить серьезные повреждения.



— Оперировали солдата опытные специалисты, удалившие успешно осколок. На данный момент с руки танкиста сняли швы и уже здоровым он вернулся в зону боевых действий, — отметили сотрудники Минздрава Республики Башкортостан.
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Совсем недавно Mkset сообщил про бойца СВО, героически отдавший жизнь ради своих товарищей.

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