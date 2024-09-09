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Спящего ребенка из пожара на руках вынес выходной спасатель в Башкирии

Спящего ребенка из пожара на руках вынес выходной спасатель в Башкирии

9 сентября 2024, 09:39
Фото: МЧС России по РБ
ЧП произошло в селе Старая Мушта Краснокамского района Башкирии в воскресенье, 8 сентября, сообщает МЧС России по РБ.

Динар Аглямов — на службе водит пожарные автомобили 37-й пожарно-спасательной части МЧС Башкортостан. На выходных житель Башкирии навещает родителей, в этот раз, приехав в родное село, столкнулся с непредвиденной ситуацией. Во время отдыха он заметил черный дым, исходящий соседнего дома и ринулся спасать его жителей. С криками «пожар» он вывел часть жителей наружу. Узнав, что спящий ребенок остался на втором этаже дома, незамедлительно вынес 12-летнего подростка. Там же он заметил лежащую бабушку на полу, сделав второй рейс к горящему дому, он вытащил и пенсионерку.

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— В итоге Динару удалось спасти двух пенсионерок, женщину и двух детей. После эвакуации, спасатель принялся тушить пожар с прибывшими коллегами, — сообщает итоги горячего выходного своего сотрудника пресс-служба МЧС Республики Башкортостан.

Согласно одной из версий дознавателя МЧС России, причиной пожара стало замыкание электропроводки на 2 этаже дома.

Раннее, 4 сентября, произошел подобный инцидент в Уфе, тогда пожарные эвакуировали жителей пятиэтажного дома.

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