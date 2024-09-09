Спящего ребенка из пожара на руках вынес выходной спасатель в Башкирии

Динар Аглямов — на службе водит пожарные автомобили 37-й пожарно-спасательной части МЧС Башкортостан. На выходных житель Башкирии навещает родителей, в этот раз, приехав в родное село, столкнулся с непредвиденной ситуацией. Во время отдыха он заметил черный дым, исходящий соседнего дома и ринулся спасать его жителей. С криками «пожар» он вывел часть жителей наружу. Узнав, что спящий ребенок остался на втором этаже дома, незамедлительно вынес 12-летнего подростка. Там же он заметил лежащую бабушку на полу, сделав второй рейс к горящему дому, он вытащил и пенсионерку.