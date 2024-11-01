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Электрички

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Ноябрь
Для Шакши спарили автобусы и электрички в Уфе
1 ноября, 13:24
График электричек через Уфу изменили
1 ноября, 05:28
Сегодня в Уфе: первый снег, новый налог, атака беспилотников
31 октября, 19:18
Октябрь
У уфимцев перехватывает дыхание от шакшинских электричек
29 октября, 14:28
«В Шакше всё спокойно»: чиновники проверили уфимские электрички
24 октября, 11:50
Уфимцы штурмуют электрички из-за закрытого моста в Шакшу
24 октября, 08:06
«Дата перекрытия Шакшинского моста изменилась!»
15 октября, 11:29
В Башкирии изменятся рейсы электричек
7 октября, 14:36
Сентябрь
В башкирские поезда впихнули невпихуемое
15 сентября, 07:30
Июль
Как кайфануть от поездки из Шакши в Уфу
Транспортники рассказали лайфхаки для пассажиров железной дороги, нагрузка на которую значительно выросла из-за закрытия на ремонт Шакшинского моста.
22 июля, 11:39
Электрички Уфа-Шакша битком побили все рекорды
Транспортники оценили шквал пассажиропотока на участке после закрытия Шакшинского моста в Уфе, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан.
17 июля, 09:54
Электрички Уфа-Шакша изменили
17 июля, 09:16
Маршруту Уфа-Шакша добавили общественный транспорт
16 июля, 07:44
В Уфе поднимают цены на электрички
12 июля, 07:40
Электричкам Уфа-Шакша добавили вагонов
Протяженность подвижных составов и-за давки пассажиров увеличат от 50% до 100% в часы пик, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан.
11 июля, 09:51
Шакшинский мост закроют на две недели в Уфе
4 июля, 13:09

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