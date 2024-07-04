Шакшинский мост закроют на две недели в Уфе

Ремонт Шакшинского моста в Уфе продолжается, в связи с чем автомобилистов в ближайшее время ожидают новые ограничения. Так, проезд по мосту будет полностью недоступен в течение двух недель — с полуночи вторника, 9 июля, до 23:00 среды, 24 июля.