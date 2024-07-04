Шакшинский мост закроют на две недели в Уфе

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Ремонт Шакшинского моста в Уфе продолжается, в связи с чем автомобилистов в ближайшее время ожидают новые ограничения. Так, проезд по мосту будет полностью недоступен в течение двух недель — с полуночи вторника, 9 июля, до 23:00 среды, 24 июля.
Отмечается, что автомобили экстренных служб в указанный период смогут воспользоваться паромной переправой, расположенной в деревне Князево. Примечательно, что в комментариях под постом мэрии в соцсетях пользователи заявили, что переправа в настоящий момент не функционирует ввиду поднятия уровня воды в реке Караидель.
Автомобилистам же на время действия ограничений рекомендуется проезд по Восточному выезду. Также в мэрии напомнили об электричках.
Мост будет перекрыт в целях недопущения колебания мостовых конструкций. По предварительной информации, завершить работы планируется до конца зимы 2025 года.