Электрички Уфа-Шакша изменили

Число вагонов выросло в электричках в Уфе. Так, с понедельника, 16 июля, увеличилась вагонность двух электричек № 7406 и № 7409. Теперь состав каждой из них насчитывает пять вагонов вместо четырех. Решение об увеличении вагонности ждтранспорта было принято на фоне роста пассажиропотока в связи с перекрытием Шакшинского моста в Уфе.