Электрички Уфа-Шакша изменили

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Число вагонов выросло в электричках в Уфе. Так, с понедельника, 16 июля, увеличилась вагонность двух электричек № 7406 и № 7409. Теперь состав каждой из них насчитывает пять вагонов вместо четырех. Решение об увеличении вагонности ждтранспорта было принято на фоне роста пассажиропотока в связи с перекрытием Шакшинского моста в Уфе.
Напомним, власти анонсировали запрет на проезд по мосту еще в начале июля. По предварительным прогнозам, мост будет вновь станет доступен автомобилистам 24 июля.
Стоит отметить, что несмотря на усилия властей, жители города остались недовольны ситуацией с проездом по городу на время действия ограничений. В частности, многих не устроили преложенные горожанам альтернативные маршруты, среди которых платный «Восточный выезд».