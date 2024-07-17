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Электрички Уфа-Шакша изменили

Электрички Уфа-Шакша изменили

17 июля 2024, 09:16
Фото: 1MI
О нововведениях, связанных с перекрытием Шакшинского моста, информировали в пресс-службе регионального Минтранса.

Число вагонов выросло в электричках в Уфе. Так, с понедельника, 16 июля, увеличилась вагонность двух электричек № 7406 и № 7409. Теперь состав каждой из них насчитывает пять вагонов вместо четырех. Решение об увеличении вагонности ждтранспорта было принято на фоне роста пассажиропотока в связи с перекрытием Шакшинского моста в Уфе.

Напомним, власти анонсировали запрет на проезд по мосту еще в начале июля. По предварительным прогнозам, мост будет вновь станет доступен автомобилистам 24 июля.

Стоит отметить, что несмотря на усилия властей, жители города остались недовольны ситуацией с проездом по городу на время действия ограничений. В частности, многих не устроили преложенные горожанам альтернативные маршруты, среди которых платный «Восточный выезд».

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