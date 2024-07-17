Электрички Уфа-Шакша битком побили все рекорды

В Уфе поставлен транспортный рекорд перевозок на пригородных электричках. Так, во вторник, 16 июля, пассажиропоток на участке Дема-Шакша составил 15 000 человек. Это в 2,5 раза больше, чем привычная интенсивность перевозок по маршруту. Минтранс Башкирии отмечает, что это — абсолютный рекорд. Оценить пассажиропоток можно в ролике ниже.