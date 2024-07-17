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Электрички Уфа-Шакша битком побили все рекорды

Электрички Уфа-Шакша битком побили все рекорды

17 июля 2024, 09:54
Фото: vk.com
Транспортники оценили шквал пассажиропотока на участке после закрытия Шакшинского моста в Уфе, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан.

В Уфе поставлен транспортный рекорд перевозок на пригородных электричках. Так, во вторник, 16 июля, пассажиропоток на участке Дема-Шакша составил 15 000 человек. Это в 2,5 раза больше, чем привычная интенсивность перевозок по маршруту. Минтранс Башкирии отмечает, что это — абсолютный рекорд. Оценить пассажиропоток можно в ролике ниже.

Видео: vk.com

Напомним, что пригородный железнодорожный транспорт начал пользоваться невиданным спросом после перекрытия на ремонт Шакшинского моста, которое было введено с 9 июля 2024. В течение недели транспортники отлаживали графики и схемы движения электричек. Протяженность некоторых составов в утренние и вечерние часы пик увеличили до двух раз.

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