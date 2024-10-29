У уфимцев перехватывает дыхание от шакшинских электричек

Posted 29 октября, 14:28
Published 29 октября, 14:28
Modified 29 октября, 18:50
Updated 29 октября, 18:50
Напомним, мост через реку Уфу перекрыли до 24 ноября, из-за чего жителям микрорайона Шакша пришлось столкнуться с временными неудобствами. Несмотря на усилия властей по увеличению числа рейсов, уфимцы продолжают сталкиваться с проблемами при использовании общественного транспорта.
Как рассказала шакшинка в комментариях у главы Башкирии Радия Хабирова на его личной странице, утром понедельника, 28 октября, пассажирам пришлось столкнуться с ужасной давкой.
— Меня сдавили так, что я думала, что потеряю сознание, — пожаловалась уфимка.
В Минтрансе Башкирии между тем во вторник, 29 октября, сообщили об итогах переговоров с РЖД, по итогам которым удалось увеличить число рейсов в Шакшу.
Как сообщал Mkset, на транспортный хаос из-за закрытия моста уфимцы жаловались ещё с первого дня введения ограничительных мер.