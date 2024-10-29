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Posted 29 октября, 14:28

Published 29 октября, 14:28

Modified 29 октября, 18:50

Updated 29 октября, 18:50

Дополнительные электрички назначили в Уфе

У уфимцев перехватывает дыхание от шакшинских электричек

29 октября 2024, 14:28
Фото: 1MI, Лиля Исламова / Vk.

Дополнительные электрички назначили в Уфе

Очередной порцией «восторгов» поделились жители башкирской столицы с чиновниками после поездки на общественном транспорте в условиях закрытия Шакшинского моста.

Напомним, мост через реку Уфу перекрыли до 24 ноября, из-за чего жителям микрорайона Шакша пришлось столкнуться с временными неудобствами. Несмотря на усилия властей по увеличению числа рейсов, уфимцы продолжают сталкиваться с проблемами при использовании общественного транспорта.

Как рассказала шакшинка в комментариях у главы Башкирии Радия Хабирова на его личной странице, утром понедельника, 28 октября, пассажирам пришлось столкнуться с ужасной давкой.

— Меня сдавили так, что я думала, что потеряю сознание, — пожаловалась уфимка.

В Минтрансе Башкирии между тем во вторник, 29 октября, сообщили об итогах переговоров с РЖД, по итогам которым удалось увеличить число рейсов в Шакшу.

Как сообщал Mkset, на транспортный хаос из-за закрытия моста уфимцы жаловались ещё с первого дня введения ограничительных мер.

Уфимцы штурмуют электрички из-за закрытого моста в Шакшу
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