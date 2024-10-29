У уфимцев перехватывает дыхание от шакшинских электричек

Напомним, мост через реку Уфу перекрыли до 24 ноября, из-за чего жителям микрорайона Шакша пришлось столкнуться с временными неудобствами. Несмотря на усилия властей по увеличению числа рейсов, уфимцы продолжают сталкиваться с проблемами при использовании общественного транспорта.